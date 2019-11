Creatieve oplossing lerarentekort op Zwolse school: middelbare scholieren geven les

Het lerarentekort in het basisonderwijs vraagt om creatieve oplossingen en op de Zwolse basisschool De Octopus denken ze die te hebben gevonden. Middelbare scholieren staan één keer per week een uur voor de klas. En zo snijdt het mes direct aan twee kanten.

Het grote voordeel is dat we meer ruimte hebben voor de kinderen die meer uitdaging nodig hebben. En in de klas is er daardoor meer tijd om andere kinderen te helpen", zegt Sietse Aartsma begeleider op de basisschool, tegen het NOS Jeugdjournaal.



"In hele kleine groepjes geven we les. We hebben ons eigen lesprogramma bedacht", vertelt Aukje (16), één van de juffen 'in opleiding'. "Ik heb bijvoorbeeld gekozen voor aardrijkskunde, omdat ik dat zelf een heel erg leuk vak vind."



Bijbaantje

Ook Rolf geeft les. "Het is wel echt een bijbaantje. Ik ga er ook elke week heen. Je krijgt er ook voor betaald. En dat betaalt beter dan bijvoorbeeld de supermarkt. Dus dat is wel een mooi voorbeeld."



De kinderen zijn blij met hun bijzondere leraren. "Ze geven goed les", zegt één van de leerlingen. "En ze zijn niet echt kinderachtig en de opdrachten zijn uitdagend en leuk", vult Elaine aan.



Onderwijs

Het project is bedacht om scholieren te laten zien hoe leuk het is om leraar te worden, zodat ze misschien ook sneller het onderwijs in gaan. "Of ik het onderwijs in ga, weet ik nog niet", zegt Aukje. "Er zijn zoveel keuzes, dus ik ben er nog over aan het nadenken."