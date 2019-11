Kamerlid GroenLinks bezoekt Soweco Almelo: "Sociale werkvoorziening is niet makkelijk te vervangen"

"Sowieso is dit een regio waarin mensen lager opgeleid zijn en best wel moeite hebben om een plek te vinden op de arbeidsmarkt. En dan juist voor de mensen die echt een afstand ervaren is het belangrijk dat ze een plek hebben waar ze naartoe kunnen", zegt Renkema tijdens de rondleiding in het pand van Soweco in Almelo. Bij deze rondleiding waren ook raadsleden van de GroenLinks fracties van Twenterand en Hellendoorn aanwezig.

Tweede Kamerlid GroenLinks Wim Jan Renkema bracht een bezoek aan Soweco (Foto: RTV Oost/ Layla Bil)

De colleges van Twenterand, Almelo, Wierden, Hellendoorn, Rijssen-Holten en Tubbergen, kondigden in mei aan niet meer te willen samenwerken op het gebied van de sociale werkvoorziening. De colleges zien een toekomst voor zich waarin ze dit zelf lokaal en in samenwerking met het bedrijfsleven organiseren. Hiermee zou Soweco, als overkoepelende organisatie, overbodig worden.

Tijdens de rondleiding zijn zoals gezegd ook raadsleden van de GroenLinks-fracties van Twenterand en Hellendoorn aanwezig. Want het is aan hen om op het voorstel van de colleges mee te gaan, of het juist weg te stemmen. De meningen onder de raadsleden zijn verdeeld.

Jan Broeze van GroenLinks Twenterand is geen voorstander van het plan. "Soweco moet blijven, we hebben het bij de organisatie van de jeugdzorg gezien, dat meer decentralisatie niet leidt tot betere of goedkopere zorg. Zo zal dat ook gaan met de sociale werkvoorziening."

Fractievoorzitter GroenLinks Hellendoorn Anja ter Harmsel tijdens de rondleiding bij Soweco (Foto: RTV Oost/ Layla Bil)

Maar daar denkt Anja ter Harmsel, fractievoorzitter GroenLinks in Hellendoorn, anders over. "Het is niet zo dat Soweco de enige partij is die ondersteuning kan bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij zien zeker een meerwaarde om uit te treden en dan zien we vooral winst op het gebied van ontschotting van regelingen, zodat iemand makkelijk kan switchen tussen beschut werken en bijvoorbeeld dagbesteding. Misschien moeten we de zorg op het platteland ook anders organiseren dan in de stad. Ik denk dat wij dat als gemeente zeker net zo goed kunnen als Soweco."

Henk Vorkink, lid van de Ondernemingsraad en leidinggevende groenvoorziening, heeft moeite met deze visie. Tijdens de lunch valt zelfs het woord 'arrogant'. De OR van Soweco voelt zich gepasseerd in de besluitvorming van de gemeenten met wie ze samenwerken. Mirjam Doeschot: "We staan er niet voor dat Soweco moet blijven bestaan zoals het 50 jaar lang is geweest, maar we willen onze kennis en expertise graag delen wanneer er moet worden hervormd." Nu gebeurt dat alleen informeel en daar is de OR teleurgesteld over.

De delegatie van raadsleden van GroenLinks en Kamerlid Renkema kregen een rondleiding bij Soweco (Foto: RTV Oost/ Layla Bil)

Doeschot benadrukt tijdens de bijeenkomst ook dat de gemeenten niet voorbij moeten gaan aan de belevingswereld van de mensen die door Soweco geplaatst en begeleid worden. Zelfs kleine veranderingen worden als zeer ingrijpend ervaren. "Dat gaat over naast wie zit ik in het taxi-busje op weg naar het werk en hoe laat word ik opgehaald?"

"Natuurlijk betekent dat niet dat Soweco per se moet blijven in de vorm zoals het nu is, maar wij willen zekerheid dat het voor onze doelgroep in orde blijft. En zoals het er nu uitziet zijn de contouren van de plannen van de gemeente nog te vaag. Er wordt gepraat over dat gemeenten het goedkoper en dichterbij de mensen zou kunnen organiseren, maar hoe ze dat dan voor zich zien wordt ons niet duidelijk."

De rondleiding door het bedrijf gaat langs de afdeling 'talentontwikkeling'. Hier werkt de 51-jarige Majo Hansen. Binnen Soweco kreeg ze de kans om zichzelf in haar eigen tempo te ontwikkelen. Ze heeft een moeilijke periode achter de rug, waarin ze stelselmatig geestelijk mishandeld en vernederd werd.

"De stap om in 2018 bij Soweco aan de slag te gaan, vond ik doodeng. Maar niemand vond mij vreemd en ik werd met open armen ontvangen." Inmiddels heeft Hansen haar werkweek opgebouwd tot 36 uur en solliciteert ze binnenkort op een functie waar ze een jaar geleden niet van durfde te dromen. "Het voelt nu echt als thuis."

Majo Hansen: "Soweco is een veilige plek waar ik mezelf heb kunnen ontwikkelen." (Foto: RTV Oost/ Layla Bil)

De rondleiding en de ontmoetingen met werknemers van Soweco moeten Tweede Kamerlid Wim Jan Renkema een beeld geven van de maatschappelijke rol die het bedrijf in de regio speelt. Hij geeft het bedrijf daarvoor ook compliment, maar spreekt ook meerdere keren uit dat hij zich niet wil mengen in de bestuurlijke discussie tussen de gemeenten. Wel zegt hij dat gemeenten niet achteloos afscheid zouden moeten nemen van de infrastructuur die er al ligt.

De toekomst van Soweco hangt nu af van wat de leden van de gemeenteraden stemmen. En in hoeverre de OR zal worden betrokken in dat proces zal afhangen van de rechtszaak die op 8 januari dient.