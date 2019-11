Keeperswissel bij PEC Zwolle: Stegeman verkiest Zetterer boven Mous

"Xavier zit in een iets moeilijker fase op dit moment", vindt Stegeman. "Ik vind dat Michael de kans verdient. In de wedstrijden die hij keept, laat hij een stabiele indruk achter."

Meest logische

"Het is een heel moeilijke beslissing, maar we vinden het op dit moment het meest logische om te doen. Als we meer punten hadden gehad, dan was het misschien wat makkelijker geweest om hem te laten staan. Maar we hebben natuurlijk niet veel punten en dan kijk je naar wat het beste is voor het elftal. Het is inherent aan een carrière van een jonge speler dat die pieken en dalen kent. We proberen Xavier op deze manier zo goed mogelijk te helpen."

Mous, die maandag al werd geïnformeerd over de keeperswissel, zit morgenavond wel op de bank en is in principe ook gewoon de tweede keeper. "Xavier maakt een heel gretige indruk en geeft aan dat hij wil vechten en knokken", aldus Stegeman.





Meeste reddingen van eredivisie

Mous kwam deze zomer over van Cambuur. Hij hield dit seizoen nog niet één keer de nul, maar is wel de doelman met de meeste reddingen in de eredivisie. Zetterer wordt gehuurd van Werder Bremen, waar hij nog niet in actie kwam in het eerste elftal. Vorig seizoen speelde hij wel op huurbasis voor Austria Klagenfurt op het tweede niveau in Oostenrijk.

In de wedstrijd tegen Fortuna Sittard gaat Bram van Polen zijn rentree maken. De verdediger is klaar om 90 minuten te spelen. Mike van Duinen zit ook bij de wedstrijdselectie, maar hij kan hooguit tien minuten invallen. Kenneth Paal ontbreekt in het duel met de Limburgers. De linksback kampt met een liesblessure. Ook centrumverdediger Etiënne Reijnen is nog niet fit.

Live op Radio Oost

PEC Zwolle is de nummer zestien van de eredivisie. Fortuna, dat veertiende staat, heeft twee punten meer. Het duel in Zwolle begint morgenavond om 19.45 uur en is live te volgen via de Oosttribune op Radio Oost.