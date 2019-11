Supporters spreken PEC Zwolle toe tijdens training: "Knokken en vechten met elkaar"

De supporters wilden zelf niet toelichten wat ze hebben gezegd, maar volgens trainer John Stegeman waren het opbeurende woorden. "Zo van: jongens, we gaan morgen met elkaar knokken en met elkaar vechten om een resultaat te halen."

De boel ingooien

Stegeman had waardering voor de actie van de fans: "In goede en in slechte tijden zijn we een club met elkaar. Ik vond het prettig dat ze dat op deze manier doen. Ze kunnen ook de boel ingooien en op die manier hun onvrede kenbaar maken. Maar hier zat geen woord agressie bij."



De coach heeft ook begrip voor de supporters, die PEC Zwolle hebben zien afzakken naar de zestiende plaats van de eredivisie. Een plek die PEC aan het einde van het seizoen zou veroordelen tot het spelen van de nacompetitie.

Niet rooskleurig

"De zorgen die zij hebben, die delen we met hen", stelt Stegeman. "We weten dondersgoed waar we staan. We lopen niet weg voor de situatie: we staan er niet rooskleurig voor. Punt. Dat moet je gewoon benoemen. En we moeten punten pakken om daar weg te komen, daar moet iedereen van doordrongen zijn."

De wisselwerking tussen spelers en supporters kan daarbij van grote waarde zijn, vindt de coach. "Deze jongens willen een strijdend en vechtend PEC zien en zij willen de jongens ook helpen om ze over dode punten heen te helpen. Als het slecht gaat is het makkelijk om te fluiten en te schelden, maar dan creëer je alleen maar dat spelers de bal niet meer durven te vragen en dat ze bang zijn om fouten te maken. Dat wil je voorkomen, want dan verlies je wedstrijden. Wij en de supporters hebben elkaar keihard nodig: om met elkaar tot iets moois te komen en dat is op een goede manier met elkaar uitgesproken."