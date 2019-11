Taakstraf voor mannen uit Hengelo en Enschede voor internetoplichting

De twee maakten niet alleen slachtoffers in Nederland, maar ook in België. De oplichting werd in 2014 opgepakt door de Belgische justitie. Toen duidelijk werd dat er Nederlanders achter zaten, werd de vervolging overgedragen aan justitie hier. Als gevolg daarvan ging veel tijd verloren.



De twee mannen lichtten niet niet alleen met nep-advertenties op sites als Marktplaats.nl mensen op, maar bouwden ook nep-webwinkels. In alle gevallen konden slachtoffers fluiten naar hun centen.



Gokverslaving

De 33-jarige bekende twee weken geleden zijn aandeel. Hij vertelde dat hij al sinds 2008 mensen bedonderde via het internet. Op die manier kon hij zijn gokverslaving in stand houden.



Hij liep in 2015 tegen de lamp in een grote oplichtingszaak waarbij ook Diego U., de moordenaar van Joey Moes uit Enschede, betrokken zou zijn geweest. Tijdens het uitzitten van zijn straf van twee jaar onvoorwaardelijk kwam hij tot inkeer.

