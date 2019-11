De Oosttribune in het kort: ''Weghorst kan het EK vergeten na deze week''

Het trio gaat onder meer in op de EK-kansen van de Bornse spits Wout Weghorst. Ook is in er deze uitzending uiteraard aandacht voor de duels van Heracles Almelo, FC Twente, PEC Zwolle en Go Ahead Eagles.

Heb je de uitzending gemist? In de video bij dit bericht zie je de hoogtepunten in ongeveer vijf minuten. De hele uitzending is te bekijken via de Facebookpagina van RTV Oost Sport.

Podcast

Iedere maandag is er ook een Oosttribune-podcast, waarin de sportverslaggevers RTV Oost het wel en wee van het Overijsselse voetbal bespreken. Via apps als Apple Podcasts, Spotify en Stitcher kun je luisteren naar #16: "Lieftink clubtopscorer van Go Ahead Eagles, dat zegt wel wat".