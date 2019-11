Renate Jansen luistert jubileumduel op met hattrick, geen stunt voor PEC Zwolle Vrouwen

Renate Jansen heeft haar honderdste competitieduel voor FC Twente Vrouwen niet zomaar voorbij laten gaan. De 28-jarige aanvalster maakte een hattrick en had daarmee een groot aandeel in de 4-0 zege op ADO Den Haag. PEC Zwolle Vrouwen is er niet in geslaagd te stunten tegen koploper PSV. In Zwolle werd het 0-4.

Halverwege de eerste helft kwam FC Twente op voorsprong. Jansen opende in de 22e minuut de score. Voor de Oranje-international was het een doelpunt met een gouden randje, want Jansen speelde dus haar honderdste Eredivisie-wedstrijd namens de club uit Enschede.

Direct na de rust maakte Fenna Kalma er 2-0 van en was de buit binnen. Voor Jansen was het al een speciale avond, maar het werd er eentje om nooit te vergeten. Met twee goals in de tweede helft voltooide ze haar hattrick en schoot ze haar ploeg naar een eenvoudige 4-0 overwinning.

PEC kansloos tegen koploper

PEC Zwolle deed wat het kon, maar de koploper was simpelweg een maat te groot voor de dames van Joran Pot. Voormalig FC Twente-spits deed nog maar eens wat ze dit seizoen al twaalf keer eerder deed: scoren. Na een half uur voetbal verdubbelde Katja Snoeijs de marge en kwam PSV op 0-2. De tweede helft was een blauwdruk van de eerste. Zowel Smits als Snoeijs vond nog een keer het en daardoor werd het uiteindelijk 0-4 in Zwolle.