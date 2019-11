Go Ahead Eagles behoudt ongeslagen reeks na puntendeling met Roda JC

Go Ahead Eagles is al twaalf duels op rij ongeslagen in de Keuken Kampioen Divisie. In eigen huis knokte de ploeg van trainer Jack de Gier zich terug van een achterstand en sleepte het uiteindelijk een punt uit het vuur tegen Roda JC: 1-1.

De meest opwindende minuut voor de rust was die zonder voetbal. Het eerste fluitsignaal van arbiter Serdar Gözübüyük klonk, maar gevoetbald werd er niet. Een statement van de betaald voetbalclubs om aandacht te vragen voor racisme, naar aanleiding van het incident dat afgelopen zondag plaatsvond tijdens FC Den Bosch - Excelsior, waarbij 'fans' van de thuisploeg het hadden gemunt op Excelsior-aanvaller Ahmad Mendes Moreira.

Fluitconcert

Eenmaal onderweg leek Roda JC na een kwartier op voorsprong te komen via Jordy Croux. Gözübüyük constateerde echter hands van Croux en annuleerde treffer. Een saai duel voltrok zich in Deventer en gescoord werd er niet in het eerste bedrijf. Voor Go Ahead Eagles was het alweer de vijfde competitiewedstrijd op rij met een 0-0 ruststand, met een fluitconcert van de eigen aanhang als gevolg.

Rabillard

De tweede helft was een stuk meeslepender. De defensie van Go Ahead Eagles kreeg de bal niet weggewerkt, waarna spits Ike Ugbo in drie instanties raak schoot: 0-1. De tegentreffer zorgde ervoor dat het ineens ging draaien bij de Deventer ploeg. De Gier wisselde aanvallend en bracht centrumaanvaller Antoine Rabillard voor captain Jeroen Veldmate. De Fransman deed waarvoor hij kwam en betaalde dat vertrouwen direct terug in de vorm van een doelpunt.

Go Ahead Eagles ging op jacht naar de derde zege op rij, maar gescoord werd er niet meer in De Adelaarshorst. Wel behoudt Go Ahead Eagles haar ongeslagen status. Op vrijdag 30 augustus werd er voor het laatst verloren in de comptetitie. Destijds was FC Eindhoven met 2-1 te sterk. Daarna volgden vier overwinningen en acht gelijke spelen. Tussendoor werd ook Almere City nog uit het bekertoernooi geknikkerd.

Go Ahead Eagles - Roda JC 1-1

0-1 Ugbo (50)

1-1 Rabillard (75)

Arbiter: Gözübüyük

Geel: Corboz, Eddahchouri, Mertens; Croux, Van Eijma, Verburgh

Go Ahead Eagles: Verhulst; Mertens, Beukema, Veldmate (Rabillard/73), Brito; Corboz, Bannink (Eddahchouri/54), Lieftink; Navratil, Ngombo, Berden (Edqvist/46)

Roda JC: Muyters; Schlösser, Werker, Verburgh, Van Eijma; Rösch (Bisseck/90+1), Klaasen, Souren; Croux, Ugbo, Alberg (Simakala/76)