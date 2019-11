Gary Hekman wint ook tweede etappe Trachitol Trophy

Op de Vechtsebanen in Utrecht heeft Gary Hekman ook de tweede etappe van de Trachitol Trophy gewonnen. De marathonschaatser uit Kampen was net als donderdag de sterkste in de sprint.

Na de relatief korte maar razendsnelle openingsetappe van gisteren, maakten de mannen er vandaag in honderd ronden opnieuw een keiharde koers van. Halverwege ontstond een 22 man sterke kopgroep, die een ronde voorsprong pakte. Uit dit gezelschap sprongen in de slotfase zeven mannen weg, onder wie klassementsleider Hekman.



De spurter van team AB Vakwerk had geen knecht bij zich en werd dan ook stevig uitgedaagd. Marcel van Ham viel aan, daarna waagde Bart de Vries het en uiteindelijk ging Bob de Vries met een lichte voorsprong de slotronde in. Maar Hekman hield het hoofd koel en maakte het karwei vakkundig af. Hij kwam opnieuw als eerste over de streep, voor nummer twee Kevin Hoekstra en Bob de Vries die nog derde werd.



Bij de vrouwen pakte Marijke Groenewoud haar tweede dagzege in deze vierdaagse wedstrijd op kunstijs. Morgen staat in Hoorn de derde etappe op het programma, zondag is de finale in Groningen.