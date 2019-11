Lieftink over Go Ahead Eagles-contrast: ''Dit komt net iets te vaak voor bij ons''

Go Ahead Eagles speelde vrijdagavond tegen Roda JC alweer voor de achtste keer dit seizoen gelijk. In Deventer werd het 1-1, nadat de thuisploeg een beroerde eerste helft op de mat legde. Middenvelder Elmo Lieftink beseft dat het beter kan bij Go Ahead Eagles, al werd er wel voor de twaalfde keer op rij niet verloren in de competitie.

"Het verschil tussen de eerste en tweede helft is gewoon veel te groot. Dat weten we ook. Maar het komt net iets te vaak voor bij ons. We kregen voor de rust geen grip op Roda JC en liepen de hele tijd achter de bal aan. Dat is zwaar en dan heb je ook niet het gevoel dat je lekker in de wedstrijd komt. Dat is moeilijk voetballen", zegt Lieftink na afloop.

Neutrale toeschouwer

Na de theepauze kreeg het publiek in De Adelaarshorst meer voorgeschoteld. "Voor de neutrale toeschouwer was het een leuke wedstrijd. Het kon alle kanten op", luidt het vervolg. "We houden een punt over aan deze wedstrijd. Dat is uiteindelijk misschien wel het meest haalbare. Het was gewoon niet goed genoeg. Dat is zonde."

Kansen

Door de puntendeling behoudt Go Ahead Eagles de ongeslagen status van twaalf competitieduels. "Maar we spelen veel te vaak gelijk. Als we er daar een paar van hadden gewonnen zag het er een stuk beter uit", weet Lieftink, die nog perspectief ziet om het de topploegen in de Keuken Kampioen Divisie lastig te maken. "Het seizoen duurt nog lang. De Graafschap en Cambuur hebben een goede ploegen, maar er liggen zeker kansen voor ons."