Met Belgische steun wil ICT-bedrijf Odin West- en Zuid-Nederland veroveren

Het was "even wennen", maar onder de vleugels van de Belgische investeerder Fortino Capital denkt ICT-dienstverlener Odin uit Hengelo sneller te kunnen groeien. "We werken nu drie maanden samen en ik heb het idee dat ze echt wat toevoegen. Het bevalt goed", verklaarde directeur Hans Lesscher in het programma Groot Onderhoud bij RTV Oost.

Fortino heeft deze zomer een meerderheidsbelang verworven in de Odin Groep, bestaande uit de bedrijven Previder, Heutink ICT en Winvision. Met een omzet van zo’n 100 miljoen euro en bijna 500 werknemers is het één van de grotere ICT-bedrijven in Nederland. Voor een verdere groei is de (financiële) steun van een kapitaalkrachtige partner nodig, verklaart Lesscher.

"Onze markt is aan het consolideren. Bedrijven als Amazon en Microsoft begeven zich op ons terrein en daar willen wij ons tegen wapenen. Je hebt steeds meer massa nodig om je bedrijf te kunnen voorzetten. Ons doel is om in de Randstad of het zuiden van het land via overnames te groeien en goede kandidaten kosten nu eenmaal veel geld." De 'buy and build'-strategie moet ertoe leiden dat Odin niet alleen geografisch groeit, maar zich ook meer kan specialiseren, bijvoorbeeld in de zorgsector.

Opleiding

Hans Lesscher (48) is zijn onderneming als tiener in Saasveld begonnen. Hij stamt uit een ondernemersfamilie; opa was smid en zijn vader en ooms zijn eveneens ondernemer. Vanuit zijn slaapkamer begon Lesscher met het repareren en verkopen van computers. Dat ging zo goed dat Lesscher zijn Meao-opleiding niet eens afmaakte. "Ik hamer er nu juist op dat mensen hun opleiding wel afmaken. Op gebied van talen heb ik bijvoorbeeld veel bij moeten spijkeren." Later verhuisde hij zijn bedrijf via Weerselo naar Hengelo.

Nooit verlies

In de historie van het bedrijf is er nooit verlies gedraaid. Een grote stap in de ontwikkeling was de overname van provider Introweb in 2005. "Zo zijn we in de internetwereld beland." Door de trend dat bedrijven hun IT-diensten buiten hun eigen pand onderbrachten in een datacenter, maakte het bedrijf een verdere groei. In 2008 werd het voormalige Expo Centre in Hengelo gekocht, waar een grote kantoortoren en een technologycenter is gebouwd. In Hengelo-Zuid staat een apart datacenter; in Vianen een tweede vestiging.

Niet zichtbaar

Veel verschil met de eerste jaren is er volgens hem niet. "Ik ben voor mijn gevoel nog steeds aan het ondernemen. Van besturen en de hele dag vergaderen krijg ik niet echt veel energie." Dat is ook één van de redenen waarom Lesscher zich niet opzichtig mengt in het publieke debat over de sociaal-economische ontwikkeling van Twente. "Ongezien lever ik daar wel een bijdrage aan, door desgevraagd mijn mening te geven als het maar niet breed uitgemeten wordt. Ik hoef niet zichtbaar te zijn."

Quote-500

Hij is daarom ook niet blij met zijn 453-ste plek in de Quote 500, een lijst met de rijkste inwoners van Nederland. Lesscher dankt deze aan de deal met Fortino. "Ik functioneer het liefst onder de radar. Maar dit was niet tegen te houden. Ik sta wel in de degradatiezone, dus volgend jaar ben ik er weer uit", besluit hij met een glimlach.

