Hoofdklasse: Staphorst houdt goede reeks vast, Genemuiden wint in laatste minuut

In de hoofdklasse was er vanmiddag een ruime zege voor Staphorst, dat daarmee de goede reeks doorzet. Genemuiden won door een late treffer van De Dijk, Berkum gaf twee keer een voorsprong uit handen en verloor en ook DETO ging opnieuw onderuit. Hieronder een overzicht.

Staphorst houdt ongeslagen reeks vast

Staphorst heeft de goede reeks in de hoofdklasse een vervolg gegeven. Het won met 4-0 bij Flevo Boys. Johnny de Vries zette Staphorst na ruim een half uur spelen op voorsprong. Hij scoorde na een fraaie aanval met Martijn Brakke en Mike Reuvers. De ploeg was ook nog dicht bij een tweede treffer, maar de ruststand was 0-1.

Direct na de pauze was Marlon Luchtenberg dicht bij de 0-2, maar hij schoot op de paal. Mike Reuvers maakte even later met een lobje wel de tweede voor Staphorst. Tien minuten voor het einde was het beslist toen Brakke de 0-3 aantekende en in blessuretijd maakte Reuvers met zijn tweede de 0-4. Door de zege is Staphorst al zes wedstrijden op rij ongeslagen. Het won de laatste drie duels.

Berkum twee keer op voorsprong, maar verliest wel

Berkum kwam tegen RKAV Volendam twee keer op voorsprong, maar ging wel onderuit. Na een kwart wedstrijd was het de thuisploeg die op voorsprong kwam. Verdediger Marc van der Meulen maakte zijn derde van het seizoen. Vijf minuten voor rust werd het gelijk. Joey Tol zorgde voor de 1-1 ruststand.

Na een uur spelen kwam Berkum opnieuw op voorsprong. Dit keer was het Chris van der Meulen die scoorde: 2-1. Ook voor een tweede keer werd het gelijk. Een kwartier voor het einde maakte Jens Kras de 2-2. Ondanks dat Berkum twee keer op voorsprong kwam, gingen de punten mee naar Volendam. Maarten Woudenberg maakte tien minuten voor het einde de 2-3 en die kwam Berkum niet meer te boven.

Streutker bezorgt Genemuiden late zege

Genemuiden leek tegen De Dijk op weg naar een gelijkspel, maar er werden toch drie punten gepakt. In de eerste helft waren er voor beide ploegen enkele kansen. Namens de thuisploeg was vooral Kay Velda gevaarlijk, maar gescoord werd er niet.

Ook na rust probeerde hij het, maar schoot naast. De grootste kans was voor Victor Banki van De Dijk, hij schoot net over. Het leek een doelpuntloos duel te gaan worden, maar daar dacht Jens Jurn Streutker anders over. Een minuut voor het einde zorgde hij voor de 1-0 en daarmee voor de zege voor Genemuiden.

Opnieuw geen punten DETO

DETO wist voor de zesde keer op rij niet te winnen. Bij Purmersteijn ging het met .-. onderuit. Na ruim een kwartier ging het mis voor DETO. Eerst zorgde Rano Burger voor de 1-0. Kort daarna raakte de thuisploeg de lat en weer een minuut daarna was het weer raak. Ruben Adney maakte de 2-0. Ferdi ter Avest was nog dicht bij de aansluitingstreffer, maar de ruststand was 2-0.

Na een uur spelen was het duel beslist. Adney maakte zijn tweede en zorgde voor de 3-0. Kort voor het einde zorgde invaller Jemaro Breinburg met de 4-0 voor de eindstand.