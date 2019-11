Heracles doet helft lang goed mee tegen Ajax, maar keert met ruime nederlaag huiswaarts

Al na vier minuten had het 1-0 kunnen zijn. Tadic kreeg de bal via Breukers in de voeten en zag Blaswich redding brengen op zijn schot. Jakubiak probeerde het aan de andere kant, na een mooie actie van Czyborra, namens Heracles en schoot van afstand maar net naast. Even later schoot de Duitser opnieuw en zag Onana redden. Van de Beek kreeg vlak voor de neus van Blaswich de bal niet onder controle en daardoor was zijn kans verkeken. Promes, na een fraaie pass van Blind, en Ziyech probeerden het, maar scoorden niet. Dessers zag aan de andere kant Onana zijn schot in de korte hoek stoppen.

Ajax op voorsprong

Na 26 minuten was het wel raak. Ziyech bracht de bal in bij de tweede paal en daar kopte Promes van dichtbij binnen. Daarna ging de kansenregen even liggen in de Johan Cruijff Arena. Ajax had de bal, maar creëerde niet echt meer iets. Heracles loerde op de counter, maar was daarbij niet altijd even scherp. In blessuretijd had Dessers gelijk moeten maken. Labyad kopte te kort terug op Onana, maar de spits van de Almeloërs was niet koelbloedig genoeg. Kort daarna was het voorbij wat betreft de eerste helft.

Snelle beslissing

De eerste kans na rust was voor doelpuntenmaker Promes. De voormalig speler van Go Ahead Eagles schoot over het doel van Blaswich. Kort daarna mikte ook Ziyech te hoog. Bij de derde kans voor de thuisploeg was het raak. Blind vond Labyad en die schoot vallend de 2-0 binnen. Vier minuten later maakte Promes er al 3-0 van en dus moest Heracles waken voor een monsterscore.

Kansen over en weer

Dessers kreeg na driekwart wedstrijd opnieuw een goede kans op een treffer, maar zijn schot ging via de voet van Dest over het doel. Martinez zag Blaswich redden en in dezelfde aanval schoot Van de Beek in het zijnet. Aan de andere kant zag invaller Osman, die zijn rentree maakte na een blessure, Schuurs zijn inzet van de lijn koppen.

Dessers redt eer

Ajax deed het in de slotfase iets rustiger aan met het oog op de Champions League-wedstrijd tegen Lille van komende woensdag. Kort voor het einde scoorde de thuisploeg nog één keer. Dest zette de 4-0 op het bord. Daar leek het bij te blijven, maar in de laatste minuut redde Dessers de eer voor Heracles door de 4-1 achter Onana te schieten.

Ajax - Heracles Almelo 4-1

1-0 Promes (26)

2-0 Labyad (56)

3-0 Promes (60)

4-0 Dest (87)

4-1 Dessers (90)

Arbiter: Higler

Geel: geen

Ajax: Onana; Mazraoui (Dest/67), Schuurs, Blind, Tagliafico; Van de Beek, Ziyech (Marin/81), Martínez; Labyad (Huntelaar/73), Tadic, Promes.

Heracles Almelo: Blaswic; Breukers, Pröpper, Knoester, Czyborra; Jakubiak (Osman/57), Merkel, Kiomourtzoglou; Van der Water (Bijleveld/69), Dessers, Dos Santos (Mauro Júnior/61).