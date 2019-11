PEC Zwolle boekt na tumultueus duel broodnodige zege op Fortuna Sittard

PEC Zwolle heeft na drie opeenvolgende nederlagen een cruciale overwinning geboekt in de eredivisie. In eigen huis werd directe concurrent Fortuna Sittard - na een spectaculaire wedstrijd - op een 3-1 nederlaag getrakteerd.

Na drie minuten spelen moest de wedstrijd noodgedwongen tijdelijk stilgelegd worden omdat er vanuit het thuisvak vuurwerk op het veld werd gegooid. Na een oponthoud van tien minuten werd het duel door scheidsrechter Kooij weer hervat en was PEC Zwolle direct bij de les. Na een lange bal legde Reza klaar voor Saymak, die met een ferme uithaal de 1-0 achter doelman Koselev schoot. Diezelfde Saymak moest twintig minuten later geblesseerd van het veld gedragen worden met een hamstringblessure.

Rood Ciss

Vijf minuten voor rust moest Fortuna Sittard verder met tien man toen Ciss een natrappende beweging maakte richting Van Wermeskerken. Arbiter Kooij zag het incident niet, maar na bestudering van de VAR moest de aanvaller van Fortuna het veld ruimen.

Ook Reza vroegtijdig van het veld

Tien minuten na rust kwam ook PEC in ondertal, want ook Reza moest met een rode kaart naar de kant. De centrumspits landde ongelukkig op het been van Harries en moest van de VAR en Kooij inrukken. Het gaf de wedstrijd wel weer kleur op de wangen, want het spel golfde daarna op en neer in het MAC3Park Stadion. Halverwege de tweede helft verdubbelde PEC de marge via invaller Bel Hassani, die op aangeven van Clement knap de 2-0 binnen schoof.

Fortuna brengt spanning terug

De thuisploeg kreeg vervolgens voldoende mogelijkheden om het duel definitief te beslissen, maar faalde in die opzet. Daardoor bleef Fortuna erin geloven en dat leidde in de voorlaatste minuut in de aansluitingstreffer van invaller Damashcan, 2-1. Met samengeknepen billen probeerde PEC het laatste fluitsignaal zonder kleerscheuren te bereiken en uiteindelijk maakte Thy aan die onzekerheid een einde. De invaller schoot in blessuretijd de 3-1 binnen en daardoor pakt PEC Zwolle drie uiterst belangrijke punten.

PEC Zwolle - Fortuna Sittard 3-1

1-0 Saymak (4)

2-0 Bel Hassani (66)

2-1 Damashcan (89)

3-1 Thy (90+4)

Arbiter: Kooij

Geel: Van Crooij, Harries, Dekker

Rood: Ciss (Fortuna/41), Reza (PEC Zwolle/57)

PEC Zwolle: Zetterer; Van Polen (Johnsen/72), Lachman, Lam, Van Wermeskerken; Hamer, Clement, Dekker; Van Crooij (Thy/90), Reza, Saymak (Bel Hassani/28).

Fortuna Sittard: Koselev; Essers, Harries (Damashcan/66), Angha, Cox; Passlack, Smeets (Carbonell/81), Tekie; Ciss, Sambou (Karjalainen/73), Diemers.