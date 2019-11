Pover FC Twente onderuit bij geplaagd VVV-Venlo

Het was een wonder dat FC Twente na de eerste helft tegen een 2-1 achterstand aankeek tegen het geplaagde VVV, dat in een flinke dip zit. Het verloor zeven competitieduels op rij en werd door de amateurs van Groene Ster uit de beker geknikkerd. Trainer Robert Maaskant werd ontslagen en Jay Driessen benoemd tot interim.

FC Twente had het betere van spel en creëerde enkele goede kansen. De lat stond een fraaie treffer van Keito Nakamura echter in de weg. Maar de eeuwenoude voetbalwet kwam ook in Venlo om de hoek kijken. Peter van Ooijen rondde bekwaam af na een goede actie en dito voorzet van Evert Linthorst: 1-0.

Aansluitingstreffer

Direct daarna werd het zelfs 2-0 voor de thuisploeg. Xandro Schenk stond te slapen en daar maakte Elia Soriano dankbaar gebruik van. De spits van VVV knikte binnen bij de eerste paal. De aansluitingstreffer liet niet lang op zich wachten. Haris Vuckic werd de diepte ingestuurd door Aitor Cantalapiedra. De Sloveens international legde Steffen Schäfer vakkundig in de luren en schoot de bal achter VVV-goalie Thorsten Kirschbaum. Voor Vuckic was het zijn achtste goal van het seizoen en daar had hij slechts acht schoten op doel voor nodig.

Ondergrens

Net als twee weken terug tegen PEC Zwolle, zakte FC Twente ook in de tweede helft flink door de ondergrens. De Tukkers hadden de grootst nodige moeite met VVV en werden op de been gehouden door doelman Joël Drommel, die wederom een sterke wedstrijd keepte. VVV kreeg een legio aan goede mogelijkheden, maar verzuimde het duel al vroegtijdig in het slot te gooien.

Verkeerde wissel

Typerend voor het foutenfestival in De Koel was de wissel van Joel Latibeaudiere. De vierde official stak het verkeerde nummer de lucht in, waardoor stormram Emil Berggreen niet voor middenvelder Lindon Selahi, maar voor rechtsback Latibeaudiere in het veld kwam. Vuckic had FC Twente in de slotminuten nog een punt kunnen schenken, ditmaal mikte hij echter te hoog en schoot over.

VVV-Venlo - FC Twente 2-1

1-0 Van Ooijen (34)

2-0 Soriano (37)

2-1 Vuckic (42)

Arbiter: Mulder

Geel: Janssen, Post, Van Ooijen; Cantalapiedra, Verdonk

VVV-Venlo: Kirschbaum; Pachonik (Dekker/74), Schäfer, Kum, Janssen; Opoku (Sinclair/85), Post, Linthorst; Wright, Soriano (Yeboah/88), Van Ooijen



FC Twente: Drommel; Latibeaudiere (Berggreen/81), Busquets, Schenk, Verdonk; Selahi, Roemeratoe, Espinosa (Aburjania/58); Cantalapiedra, Vuckic, Nakamura (Menig/64)