Anker als 'monument van hoop' siert vanaf vandaag Vechtkade in Ommen

Initiatiefnemers zijn de organisatoren van de SamenLoop voor Hoop die in het weekend van 25 en 26 mei voor de derde achtereenvolgende keer in Ommen werd gehouden om geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding.

SamenLoop voor Hoop

Tijdens deze loop konden bezoekers en deelnemers stenen inleveren met een boodschap. Deze stenen zijn verwerkt in het blijvend herdenkingsmonument waarin de saamhorigheid en de hoop op een leven zonder kanker is verankerd.

Het monument in Ommen (Foto: RTV Oost / Harry Woertink)

"Samen dragen we de 'stenen van hoop'. De stenen vertegenwoordigen de kracht om door te gaan met leven, symboliseren onze hoop en verbinden ons tijdens het bijzondere evenement dat de SamenLoop voor Hoop is", licht Lydie Zwiers namens de organisatie toe tijdens de officiële onthulling. Bij het anker staat de volgende tekst: 'Iedere steen, iets met elkaar gemeen. Verankerd in de hoop voor later. Meegenomen door het altijd stromend water.'

Veel belangstelling

Voor de onthulling was veel belangstelling. Iedereen vond wel zijn of haar steentje terug in het monument. "Blij dat dit zo kan. Dit is voor ons ook een moment om ons verdriet een plekje te geven. Maar ook om hier eens weer terug te komen", aldus een van de aanwezigen, die de tranen in de ogen kreeg toen ze haar eigen steentje weer terug zag.