Graaf van Almelo onder grote belangstelling naar laatste rustplaats gebracht

De graaf overleed vorige week op 88-jarige leeftijd. Hij en zijn familie bezitten veel grond in Almelo en wordt ook wel de 'onbekendste bekende Almeloër' genoemd. Huize Almelo, het Nijreesbos en de Gravenallee zijn enkele voorbeelden van stukken grond die in het bezit van de familie zijn. In een bosperceel bij de Gravenallee is de tombe waar de overleden graaf bij familieleden bijgezet zal worden.

Levensweg

Van Rechteren Limpurg is in 1931 geboren in Berlijn. Zijn vader was diplomaat en daarom verkaste het gezin regelmatig. Japan, Amerika, Canada en Egypte. In al die landen heeft de graaf gewoond. Toch belandde de familie uiteindelijk in Almelo, waar de graaf ook na zijn studie besloot om te gaan wonen.

Graaf van Almelo onder grote belangstelling naar laatste rustplaats (Foto: RTV Oost / Marcus Siebes)