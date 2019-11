Uitslagen zaterdagvoetbal: Eerste seizoenszege KHC, Dieze West verliest ongeslagen status

In de 1e klasse D behield SVZW de koppositie, maar de ploeg uit Wierden wist niet te winnen. Op bezoek bij Go Ahead Kampen werd met 2-2 gelijkgespeeld. Stadgenoot KHC greep de eerste zege van het seizoen door Hierden in de kelderkraker met ruime marge te verslaan.

De topper in de 2e klasse H tussen Hulzense Boys en Sparta Enschede is een prooi geworden voor de thuisploeg. In Hulzen werd het 3-0 en daardoor neemt Hulzense Boys de koppositie over van WFV, dat in eigen huis verrassend met 2-3 onderuit ging tegen PH.

In de 3e klasse C wisten alle Overijsselse ploegen knap een driepunter te noteren. Zowel Zwolsche Boys, dat met grote cijfers won, als HTC, SC Rouveen en Olympia'28 boekten een zege.

Dieze West is de ongeslagen status kwijt in de 4e klasse D. De ploeg uit Zwolle verloor in eigen huis met 1-2 van 't Harde. In dezelfde klasse wist achtervolger 's Heerenbroek wél te winnen en deed dat met grote cijfers bij VSW.

In de 4e klasse E kende koploper Blauw Wit'66 geen moeite met SVV'56, want het werd maar liefst 7-1. Onderin bleven stadgenoten SV Rijssen en SV Rijssen zonder zege, want beide gingen ze onderuit.

