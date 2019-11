Overijssel heerst op NK Kettlebellsport in Raalte

Met Wendy Segerink uit Rossum en Niek Busschers uit Borne heeft Overijssel weer twee kampioenen erbij. Ze zijn in het Vital Centre in Raalte Nederlands kampioen Kettlebellsport geworden op het onderdeel Longcycle.

Bij Kettlebellsport is het de bedoeling om 10 minuten lang zo vaak mogelijk gietijzeren ballen met handvatten te tillen en te stoten. Omdat het gaat om zoveel mogelijk herhalingen is het wezenlijk anders dan gewichtheffen.

"Het draait om kracht en techniek, maar ook om uithoudingsvermogen", legt bondscoach Naomi Kooiker uit Oldenzaal uit. "Het is een mentale strijd. Na een paar minuten schreeuwen je spieren en je longen tegen je. De verleiding om je Kettlebells dan neer te zetten is echt enorm groot."

Rusland

Kettlebellsport is over komen waaien uit Rusland, waar het een professionele sport is. Ewout Staartjes uit Deventer organiseerde de eerste workshop in Nederland in 2010. Hij komt al 25 jaar in Rusland en Oekraïne en maakte daar kennis met de sport.

Hij legt uit: "Het komt uit de landbouw. Een kettlebell is eigenlijk een tegengewicht op weegschalen. Het weegt 1 poed, dat is ongeveer 16 kilogram. Boeren gingen wedstrijdjes houden en daar is een professionele sport uit ontstaan."

Groei

Mannen of vrouwen in Nederland kunnen zich nog niet meten met de profs uit Rusland. "Maar we groeien wel steeds meer", zegt Kooiker. "Ik denk dat de sport heel veel potentie heeft. Net als bij hardlopen, heb je namelijk niet veel nodig. Je kunt het op elk moment van de dag doen, wanneer jij er zin in hebt."

Stage

Kooiker motiveert mensen om de sport te gaan beoefenen. De kampioenen Wendy Segerink en Niek Busschers hebben de sport geleerd in de sportschool van de Oldenzaalse Naomi.

"Ik liep daar stage", zegt de 26-jarige Busschers. "Ik vond er eerst niets aan, omdat ik het niet kon. Naarmate ik het vaker ging doen, begon ik er meer plezier in te krijgen en er beter in te worden." Hij werd vandaag kampioen bij de mannen. Wendy Segerink won bij de vrouwen.