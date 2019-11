De hele nacht gamen, kunst en VR in de Museumfabriek in Enschede

De grens tussen de analoge wereld en de digitale wereld. Dat is waar het op het Overkill Festival in Enschede om draait. De hele nacht door zijn er games, kunstenaars, Virtual Reality workshops en dj's met 'modular synthesizers' in de Museumfabriek in Enschede bezig die grens te laten verdwijnen.

Midden in het museum, op een zwart rond kleed, staat een man met een virtual reality bril op. Hij kijkt als een soort robot om zich heen. Dit is de installatie van Virtual Virtual Reality. Hier kan je in een virtuele wereld stappen en in die wereld kan je weer in een nieuwe virtuele wereld gaan.

"De vraag die we hier willen stellen is: Wanneer ben je er nog echt, en wanneer ben je compleet gedigitaliseerd? Wanneer ben je nog in het echte leven?" zegt Niels F. Rodenburg van het Overkill festival.

Game naar theater

Heel anders is de Scrambled Eggman show. Hier wordt de eenzame virtuele gamewereld naar een theatervorm gehaald. Het publiek speelt met het vintage gamefiguurtje Sonic the Hedgehog en moet met elkaar samenwerken om door te gaan naar een volgend leven.

Bedenker en showhost Alistair Aitcheson jut niet alleen het publiek op, maar heeft ook het bestaande computerspelletje gehackt om het interactiever te maken. "Ze moeten bijvoorbeeld schreeuwen om Sonic te laten springen".

Het festival duurt nog tot morgenmiddag 17.00 uur. Het museum blijft de hele nacht open.