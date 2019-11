Marco van Basten verontschuldigt zich na nazigroet bij interview Frank Wormuth

Een nogal onsmakelijke opmerking in een weekend waarin racisme centraal staat in de eredivisie. In het FOX Sports-programma De Eretribune maakte analist Marco van Basten een ongelukkige nazigroet toen Heracles Almelo-trainer Frank Wormuth geïnterviewd werd door Hans Kraay Jr.

Toen het interview met de Duitse oefenmeester bijna afgelopen was, zei Van Basten vanuit de studio 'Sieg Heil' (vertaald: heil aan de overwinning). Een leus die in de Tweede Wereldoorlog veelvuldig gebezigd werd door de Duitse bezetter. Van Basten ging even later door het stof toen hij op zijn misplaatste opmerking werd gewezen door presentator Jan Joost van Gangelen.

Mea culpa

"Ik zei iets wat later door veel mensen is opgepikt. Het was niet de bedoeling om mensen daarin te choqueren, dus excuses hiervoor”, zei de voormalig topvoetballer. "Het was meer om het Duits van Hans (Kraay, red.) uit te leggen."