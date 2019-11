Dessers na nederlaag in Amsterdam: "Ik vind niet dat we kansloos waren"

"Ik vind niet dat we geen kans hebben gehad", sprak de spits na afloop. "En zeker niet als je kijkt naar het eerste half uur, eigenlijk totdat die eerste goal valt, zaten we goed in de wedstrijd."

Kwaliteit Ajax

De centrumspits, die in blessuretijd nog de eretreffer op zijn naam bracht, zag na rust wel een ander spelbeeld. "In de tweede helft kom je met hetzelfde plan naar buiten, maar dan zie je gewoon dat zij toch de kwaliteiten hebben om er doorheen te spelen en op de juiste momenten die goals te maken. Dan is het een heel zuur resultaat."

"Echte gevoel ontbrak"

Als het geloof er niet is, dan heb je in de Arena niets te zoeken, beseft de Belg. "Toch ontbrak het echte gevoel om hier iets te halen. Tegen PSV hadden we dat ook want toen speelde we ook niet slecht, maar ontbrak het geloof dat we echt iets konden halen. Dat moet je wel hebben. Je moet top zijn anders kun je in de Arena niets halen", aldus Dessers.