Stegeman content met punten en debuterende doelman: "Zetterer heeft uitstekend gekeept"

PEC Zwolle boekte zaterdagavond een belangrijke overwinning door Fortuna Sittard in eigen huis met 3-1 te verslaan. Trainer John Stegeman was erg te spreken over het sterke begin van de Zwollenaren.

"Het begin was echt furieus. We lieten zien waar we naartoe wilden en dat hebben we ook laten zien. Dat resulteert uiteindelijk in een doelpunt", zag Stegeman. "Ik denk dat we na de wissel van Saymak wel op zoek waren naar de balans in de wedstrijd, want we hadden problemen op onze middenveld."

"Partij kansen gehad"

Volgens de oefenmeester vergat zijn ploeg de wedstrijd vroegtijdig in het slot te gooien. "We moeten echt veel eerder die 3-0 en 4-0 maken. We hebben een partij kansen gehad. Eerst van Crooij met een kopbal en daarna nog een aantal keer alleen voor de keeper. Dat moeten gewoon doelpunten zijn."

Prima debuut Zetterer

Doelman Zetterer, die de voorkeur kreeg boven Mous, kende een geslaagd debuut, vond Stegeman. "Ik vond hem uitstekend keepen. Hij hield ons ook op de been. Hij heeft niet hele moeilijke reddingen gehad, maar ik denk dat hij een prima debuut heeft gekend voor PEC Zwolle."