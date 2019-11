Landstede Hammers bindt ook Aris Leeuwarden aan zegekar

In Friesland hielden beide ploegen elkaar aardig in evenwicht in het eerste kwart, want na tien minuten stond het 27-25. Ook in het tweede bedrijf ontliepen de teams elkaar niet veel en daardoor ging Landstede met een kleine voorsprong de rust in, 49-52. In het vervolg ging het ook in het derde kwart gelijk op, waardoor het spannend bleef tot het laatste kwart (57-78). Daarin wisten de bezoekers de overwinning uiteindelijk over de streep te trekken. Door de zege blijft Landstede koploper in de eredivisie.





