FC Emmen wijst Douglas de deur: ''Ik snap dat daar vragen over zijn''

Douglas Franco Teixeira keert dit seizoen niet terug in de Eredivisie als speler van FC Emmen. De oud-verdediger van FC Twente trainde de afgelopen weken mee in Drenthe, maar een contract zit er niet in.

"We hebben elkaar in ogen gekeken, een goed gesprek gevoerd en besloten het hierbij te laten", laat trainer Dick Lukkien weten bij FOX Sports. "Douglas gaat dit seizoen niet bij FC Emmen voetballen." Het werd stil rondom Douglas nadat hij in 2018 op doping werd betrapt bij zijn toenmalige club Sporting Lissabon. De laatste maanden stond de 31-jarige mandekker zo nu en dan op het trainingsveld bij de Hengelose tweedeklasser Barbaros.

Fitheid

Lukkien wil echter niet ingaan op de vraag of Douglas wel fit genoeg was voor een terugkeer in het betaald voetbal. "Ik vind niet dat ik dat met jullie moet delen. Ik snap dat daar vragen over zijn. We hebben vluchtig gesproken om te kijken of het iets zou kunnen worden. Van beide kanten is er gezegd dat niet aan de orde is en daar wil ik het bij laten", aldus de oefenmeester.