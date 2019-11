PEC-voorzitter Visser betreurt vuurwerkincident: "Supporters vlogen uit de bocht"

"Er werd doelgericht vuurwerk op het veld gegooid en dat kan natuurlijk niet. Sommige mensen vinden dat vuurwerk in het stadion zou moeten kunnen. Maar ik vind dat niet, de KNVB vindt dat niet en de politie en Openbaar Ministerie vinden dat ook niet", vertelt de voorzitter, die opmerkt dat de supporters zich druk maken over de sportieve prestaties. "Dan zijn ze in goed gezelschap van mezelf natuurlijk, want we hebben een slechte seizoenstart."

"Supporters vlogen uit de bocht"

Hij vervolgt: "We hebben na de wedstrijd bij Twente (2-1 nederlaag, red.) met een groep supporters om tafel gezeten. Zij vinden dat er harder gewerkt moeten worden en met mij vinden we met z'n allen dat er beter gevoetbald moet worden en overwinningen moeten halen." Visser vond dat de sfeer gisteravond tot het vuurwerkincident dan ook goed was. "Er zat druk op, ook bij de spelers. De supporters hebben geprobeerd om dat te ondersteunen, maar vlogen uit de bocht door vuurwerk op het veld te gooien."

Boete en stadionverboden

Visser denkt dat de KNVB wel stappen zal ondernemen. "Ik vrees dat het ons ongetwijfeld wat centjes gaat kosten en dat is zo onnodig. Het blijft een beetje boven deze wedstrijd hangen en dat moeten we met elkaar niet willen. We hebben in de loop van deze week overleg met het Openbaar Ministerie. Er zijn beelden gemaakt en degenen die dit uitgehaald hebben, daar gaan we mee in gesprek. Dit zal helaas wel gaan leiden tot stadionverboden."

"Een van de beste selecties ooit"

De voorzitter was ondanks het onnodige incident erg tevreden met de zege. "Wat mij betreft is dit een voorbode voor het sportieve vuurwerk, wat we vanaf nu elke wedstrijd op de mat gaan leggen. Ik denk dat we voetbaltechnisch een van de beste selecties hebben die we ooit hebben gehad. Vroeg of laat moet het gekanteld worden en we verwachten dat het nu beter zal gaan."