Schenk gefrustreerd na nederlaag bij VVV-Venlo: ''Nu moeten we weer naar beneden kijken''

"In vijf minuten geven we veel te gemakkelijk twee goals weg. Dan wordt het heel lastig. We speelden heel goed en kregen kansen, maar die maakten we niet. Toen kregen we ze uit het niets ineens tegen", zegt Schenk na afloop. "We wisten dat VVV erop zou klappen, mede doordat ze een nieuwe trainer hebben. We hadden de gehele wedstrijd de controle, maar we geven de doelpunten gewoon weg."

Door de nederlaag zakt FC Twente naar de twaalfde plek op de ranglijst. Het gat met nummer zeventien ADO Den Haag is maar zeven punten. "We hadden hier goede zaken kunnen doen. Maar dat hebben we niet gedaan. We hadden een gaatje kunnen slaan, maar nu moeten we weer naar beneden kijken", aldus Schenk.