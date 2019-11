Almeloër Henk B. voor de rechter vanwege oplichting, OM wil zes ton

Het Openbaar Ministerie is niet de enige die geld eist van B. Ook de gedupeerden hebben zich gemeld bij de rechtbank. Het grootste slachtoffer in de zaak is volgens advocaat Jakob de 75-jarige schoonvader van B.

Dat bleek maandag bij de start van de vierde dag in de megastrafzaak tegen de inmiddels in Almelo wonende oud-Enschedeër.

Nepbedrijven

Henk B. wordt ervan verdacht dat hij een groot aantal mensen oplichtte met nepbedrijven als Wijkopenuwdroomhuis, Uwadvies, Van der Meer investments, Property Invest en Vanmijnschuldaf. Ook zou hij een bekende opgelicht hebben met de verkoop van een restaurant in het Spaanse Marbella terwijl in Almelo een bejaard echtpaar door B. zou zijn opgelicht bij de verkoop van een camper.

Met de bijna een miljoen euro die B. buit zou hebben gemaakt, leidde hij een luxe leven in Spanje. Hij gaf zo'n zesduizend euro per maand uit aan auto's, school, een dierenhotel en de huur van een mooi appartement. Volgens de officier van justitie zijn zowel B. als zijn echtgenote aansprakelijk voor het uitgeven van de buit en daarmee ook beide aansprakelijk.

"Meneer was kostwinnaar en samen gaven ze het uit", aldus de officier van justitie. In de ontnemingsvordering ('pluk-ze') houdt de officier van justitie rekening met de kosten die B. maakte om zijn bedrijven op te richten en in stand te houden.

Documenten uit Spanje

Vorige week beloofde B. dat zijn 16-jarige zoon naar de Costa del Sol zou vliegen om daar voor de strafzaak belangrijke documenten op te halen. Dat is ook gebeurd. De zoon keerde gisteren terug uit Marbella met een aantal stukken uit de opslag. Zijn advocate overhandigde de rechtbank vier documenten.

"Het grootste slachtoffer van verdachte oplichter Henk B. uit Almelo is zijn 75-jarige schoonvader", aldus advocaat Jakob maandagmorgen tijdens zijn pleidooi. De 75-jarige liet zich voor het karretje van zijn schoonzoon spannen, aldus de advocaat. Met als gevolg dat zijn naam door het slijk gehaald werd en hij ettelijke tonnen kwijtraakte.

Volgens zijn advocaat haalde Henk B. zijn schoonvader niet alleen over om bedrijven en bankrekeningen op naam te zetten, maar deed hij ook zijn financiële administratie. Het gevolg daarvan is dat er grote bedragen verdwenen en de 75-jarige berooid achter is gebleven. De bejaarde man en zijn echtgenote zijn hun spaargeld kwijt en verloren ook hun koopwoning. Ze zouden op dit moment moeten leven van een schamele vijftig euro per week.