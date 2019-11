Affaire ‘De Hennies’ twintig jaar na dato: het gaat weer goed met ‘mannelijke Hennie’

Nadat er maart 1998 op het vliegveld van Istanboel tien kilo heroïne in hun koffer werd ontdekt, hebben Hennie van Doeselaar (67) en zijn toenmalige echtgenote Hennie van meet af aan volgehouden dat ze onschuldig waren.

Erin geluisd

Het minderbegaafde stel verklaarde dat ze erin waren geluisd door hun buurvrouw. Zij was degene die hen het reisje had aangeboden, als bedankje omdat ze haar hadden verzorgd toen ze ziek was. Deze buurvrouw zou 'De Hennies' vervolgens als drugskoerier hebben misbruikt.

Het is nu bijna twintig jaar geleden dat 'De Hennies' weer op vrije voeten kwamen. Na een kleine twee jaar van ontberingen in een Turkse cel en een reeks van rechtszaken. Het waren gevangenispredikant Joop Spoor en advocaat Geert-Jan Knoops, die het stel bijstond. Aanvankelijk werden de twee, samen met hun buurvrouw, tot tien jaar celstraf veroordeeld. In hoger beroep werd dit teruggebracht naar vijf jaar, maar omdat ze intussen een derde van hun straf al achter de tralies hadden doorgebracht, werden ze januari 2000 op vrije voeten gesteld.

Geen contact meer

Nee, contact heeft hij niet meer met zijn ex-vrouw en de buurvrouw. Aanvankelijk pakte Hennie na het Turkse 'avontuur' zijn oude baantje als stoffeerder van de sociale werkplaats weer op. "Dat heb ik nog een of twee jaartjes gedaan, maar omdat ik veel last had van reuma ging dat niet meer. Daarna ben ik als chauffeur aan de slag gegaan. Onder meer gehandicapten vervoeren, maar ik had ook andere passagiers."

Een van die passagiers was Anja. "Van het een kwam het ander en intussen wonen we al een jaar of twaalf samen." Intussen is Hennie alweer een paar jaartjes met pensioen. "Ik vermaak me onder meer met het huishouden."

Turkse hel

Hij denkt nog regelmatig terug aan dat zwarte hoofdstuk. "Niet dagelijks, maar toch echt regelmatig. Er is ook teveel gebeurd om dit helemaal te kunnen vergeten." Want het leven in de Turkse gevangenis was een hel. "Ik heb zware periodes gehad. Heel diep gezeten. Ook daarna nog, toen ik weer terug was in Nederland."

"Wat het meeste indruk maakte? Dat was toen er op een gegeven moment een gedetineerde werd neergestoken. Hij had drugs geleverd aan een medegevangene, maar die was niet tevreden over de kwaliteit. Je moet weten dat er in die gevangenis volop in drugs werd gehandeld. Dat slachtoffer lag een uur lang badend in een enorme plas bloed. Pas nadat de overige gevangenen in opstand kwamen en op deuren bonsden, werd die man afgevoerd naar het ziekenhuis."

Vervelende reacties

Iedereen die destijds 'De Hennies' kende, was ervan overtuigd dat ze zich nooit zouden inlaten met drugs. 'Lieve, maar wat naïeve mensen', zo werden ze door vrienden omschreven. Maar ze kregen ook sceptische reacties. 'Mannelijke Hennie': "Terug in Nederland waren er mensen die dachten dat we er misschien toch wel wat mee te maken hadden. Ach, dat is hun probleem. Zelf weet ik wel beter."

Schadeclaim

Hij heeft nog een schadeclaim ingediend tegen zijn buurvrouw. "Zij is veroordeeld om te betalen, maar ik heb nog één enkele cent gezien."

Trauma

Van Doeselaar heeft begeleiding gehad om de traumatische ervaringen te verwerken. "Al kreeg ik regelmatig te horen dat ik het toch zelf moest doen. En inderdaad: zo is het ook natuurlijk. Uiteindelijk is dat gelukt. In het begin kon ik er totaal niet over praten, maar dat ging steeds beter. Intussen gaat het nu weer goed met mij. Maar dit is iets dat me altijd bij zal blijven."