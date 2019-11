OM: Twentse 'Godfather' maakte gebruik van moordmakelaars

De moordaanslagen werden volgens het OM vervolgens uitgevoerd door zogenoemde 'hitmen', Grote- en Kleine Wolf. Ze zouden verantwoordelijk zijn voor het in brand steken van een kapper, het doorzeven van twee mannen, het beschieten van vier panden en het in brand steken van twee huizen.

Twee weken terug vroeg justitie aan de rechtbank om ze vijfentwintig jaar achter de tralies te zetten. Opdracht voor de aanvallen kregen ze volgens justitie van de veroordeelde drugscrimineel Simo D., via de vermeende moordmakelaars 'Vin' en 'El Chapo'.

Per klus krijg je een paar duizend euro 'El Chapo'

Moneymakers

Vin was eigenaar van het Enschedese bedrijf Secure Data Systems, dat onder meer cryptofoons leverde. Met die cryptofoons kunnen versleutelde berichten worden verstuurd. Dit soort telefoons waren populair bij criminelen, omdat ze zich onbespied waanden en zodoende vrijuit met elkaar chatten.

In Duitsland is Vin veroordeeld voor drugshandel en zit de komende jaren daar nog vast. De handel werd geregeld via het darkweb, een minder makkelijk benaderbaar internet. Online konden allerlei soorten drugs besteld worden en betaling ging via bitcoins. Vervolgens werden de drugs per post verstuurd. Leider van dit drugsnetwerk was Simo D, zegt justitie. Deelnemers aan de organisatie werden de 'moneymakers' genoemd. De drugshandel bracht veel geld in het laatje. Simo's rechterhand was Vin, zegt het OM.

Moordlijst

Maar in de visie van justitie was het niet alleen handel in drugs en cryptofoons waar Vin goed voor was. Ook regelde hij volgens het OM dat er huurmoordenaars in opdracht van Simo D. naar doelwitten werden gestuurd. Zo was er een lijstje met adressen, veelal gelinkt aan motorclub Satudarah, die getroffen moesten worden. Volgens een kroongetuige in de zaak moest bij de één een oor er af, bij een ander een hand eraf. Ook moest er geschoten worden op huizen en een shishalounge. Van tevoren moesten de adressen worden verkend, opdracht hiertoe verstrekte hij per cryptofoon.

Tekst gaat verder onder de foto.

Opdrachten werden volgens het OM gegeven via cryptofoons (Foto: Openbaar Ministerie)

Automatische wapens

Wapens had Vin ook, zegt het OM. Zo werden er in een huis aan de Hengelose Moderatohof vorig jaar automatische wapens en raketten gevonden. Volgens de bezitter ervan werden die wapens geleverd door Vin.

Eén van de automatische wapens kon gelinkt worden aan beschietingen in Enschede. Daar werden in september 2017 een huis aan de Benkoelenstraat en een shishalounge aan de Brinkstraat beschoten met tientallen kogels. Volgens justitie was Kleine Wolf de schutter. Hij appte dan ook naar een ander vermeend bendelid: 'Heb je Vin ze dinge, laat hem mij berichten, wordt kkr naar ouwe'. Met 'dinge' worden volgens het OM wapens bedoeld.

Tweede moordmakelaar

Ook in oktober vorig jaar waren er moordplannen richting Satudarah, zegt het OM. Wederom moest er een lijstje komen met adressen van mensen die aan de motorclub gelinkt waren. Justitie zegt dat ook dit keer Simo D. de opdrachtgever was. Echter, dit maal via een andere moordmakelaar is te lezen in justitiële documenten. Nu zou Simo's zwager 'El Chapo' de tussenpersoon zijn geweest, vernoemd naar een veroordeelde Mexicaanse drugsbaron.

Reden voor de moordplannen zou zijn dat Satudarah een drugspand van Simo's groepering had verlinkt aan de politie. Maar wat ze op dat moment niet wisten, was dat de politie live kon meelezen met hun gesprekken op de cryptofoons. De data werd vanaf een Engelse server naar de politie geleid. Daar hadden ze een ontsleutelings-code weten te schrijven. Zodoende was het opsporingsapparaat erachter gekomen dat er een drugspand was.

AK47

Toen de recherche echter lucht kreeg van moordplannen richting Satudarah, werd de meelees-actie geopenbaard, om zodoende aanslagen te voorkomen. Voor het plegen van die aanslagen had El Chapo volgens justitie al opdracht verstrekt en wapens besteld. De adressen werden verzameld en een Almeloër zonder verblijfsstatus moest de aanslagen uit gaan voeren. Hem werd gevraagd om met een automatisch vuurwapen ('een AK47 of een Scorpion') te gaan schieten, dan wel overal 'een bommetje te gooien'. El Chapo zegt via de cryptofoon dat de hitman per klus 'een paar kop krijgt'. (Een 'kop' is 1000 euro, red.)

Uit eerdere informatie uit de onderwereld richting politie blijkt dat deze El Chapo ook andere aanslagen geregeld zou hebben. Zo is hij volgens deze zogenoemde TCI-info degene geweest die heeft geregeld dat de Enschedese kapper in brand werd gezet. El Chapo is momenteel voortvluchtig. Het OM heeft geen flauw idee waar hij is.

Tekst gaat verder onder de foto.

In september 2017 werd vier panden beschoten met automatische wapens (Foto: Openbaar Ministerie)

Rechtszaken

Volgende week is er een voorbereidende zitting in El Chapo's rechtszaak. Als justitie hem niet vindt, zal de rechtszaak bij verstek worden gevoerd. Naast El Chapo moeten meer leden van de vermeende bende zich volgende week weer melden bij de rechters. Ze worden verdacht van grootscheepse drugshandel en witwassen. De vermeende opdrachtgever Simo D. komt binnenkort vrij uit de Duitse gevangenis. Het Openbaar Ministerie in Nederland wil hem dan gaan vervolgen voor het geven van meerdere moordopdrachten.