Misrekening: kleinzoon schrijft boek over opa en oma die in de oorlog van Kampen naar Rotterdam verhuisden

Kleinzoon Robert Terpstra uit Kampen schreef het boek Misrekening. "Dit boek moest er komen omdat mijn opa en oma een bizar verhaal hebben. Ze zijn in 1942 vanuit Kampen verhuisd naar Rotterdam. Ze konden daar werk krijgen, waren net getrouwd en wilden op eigen benen staan. Ze konden daar onderdak krijgen en kwamen daar midden in de ellende en uiteindelijk zijn ze in de hongerwinter terug gevlucht."

Onbekend verhaal

Die geschiedenis was tot voor kort onbekend in de familie, vertelt Terpstra. "We wisten dit niet. Drie jaar geleden besloot ik alles op een rij te zetten over wat ze hadden meegemaakt. Ze vertelden er nooit veel over, hooguit tipjes van de sluier. Ze hadden wel eens honger gehad en bloembollen gegeten. Ze waren wel eens beschoten door een vliegtuig. En uiteindelijk maakten ze zelfs op Bevrijdingsdag in Kampen nog hachelijke momenten mee."

Het boek beschrijft niet alleen het verhaal van de grootouders van Terpstra, maar ook van een aantal andere. Onder meer soldaten, een Poolse partizaan, een verzetsman en een joodse onderduiker komen voorbij. "Alles is tot op de bodem uitgezocht. Ik heb drie jaar lang onderzoek gedaan naar alles dat in dit boek staat."

Terpstra: "Kampen is uiteindelijk bevrijd door vijf mannen in een bootje. Ik ontmoette via de mail een Canadees die een boek aan het schrijven was over dat ene legeronderdeel dat Kampen heeft bevrijd. Daardoor kreeg ik een schat aan informatie."