Glühwein en warme chocolademelk; een vertrouwd recept bij de jaarlijkse kerstmarkten

Sinterklaas is nog lang het land niet uit en we zijn precies een maand verwijderd van kerst: alle reden voor een aantal regionale plaatsen om de immer gezellige kerstmarkten te openen. Een glaasje glühwein of warme chocolademelk gaat er altijd wel in, toch?

Zoals altijd staat Overijssel weer bol van de kerstmarkten en ook over de grens lusten de Oosterburen er wel pap van. Waar zijn al die leuke kerstmarkten te vinden? Hieronder hebben we wat tips op een rij gezet.

Gaat je oma met een bus vol ouderen naar een kerstmarkt? Of heb je zelf iets leuks op de planning staan? Laat het ons weten! App naar 06 570 33 333.

Kerstmarkt Ochtrop

Vanaf maandag 25 november kunnen bezoekers in het Duitse Ochtrop, zo'n vijftien kilometer over de grens bij Overdinkel, zich voorbereiden op de komende kerstperiode. Midden in een klein dennenbos staan feestelijk versierde houten chaletjes waar je kan genieten van lekkernijen als wafels, rijstpudding en glühwein. Kerstdecoraties en de 10 meter hoge kerstboom met meer dan 8.000 lichtjes maken de kerstmagie compleet.

Kerstmarkt Ochtrop (Foto: OverUit)

Kerstmarkt Bad Bentheim

Ook de kerstmarkt in het Duitse Bad Bentheim valt altijd goed in de smaak. In het weekend van 7 en 8 december is er een gemoedelijk samenzijn rond het kasteel, net over de grens bij Losser. De kerstmarkt in het ‘bergstadje’ is niet alleen een van de gezelligste, het evenement is ook uniek. Bad Bentheim houdt namelijk vast aan de traditie dat de speelse houten huisjes van de kerstmarkt alleen gebruikt mogen worden voor traditionele handwerkartikelen.

Kerstmarkt Bad Bentheim (Foto: OverUit)

Kerstmarkt Molen Fakkert

Op zondag 15 december van 13.00 tot 17.00 uur organiseert Stichting de Molen van Fakkert in Hoonhorst haar jaarlijkse kerstmarkt rondom de molen. De afgelopen jaren is de kerstmarkt groter en groter geworden met meer kramen en een midwinterwandeling.

Kerstmarkt in Hoonhorst (Foto: OverUit)

Kerstmarkt Slagharen

Op vrijdag 13 december vindt weer de jaarlijkse kerstmarkt in het centrum van Slagharen plaats. Het is daarmee traditiegetrouw één van de eerste kerstmarkten in de gemeente Hardenberg. Het kerkplein wordt daarbij omgetoverd in een sfeervolle kerstmarkt.

Kijk voor alle kersttips op OverUit, waar de komende Overijsselse kerstmarkten te vinden zijn.