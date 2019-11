Dak- en thuislozen helpen elkaar in Zwolse Recovery School

De Recovery School is een initiatief van Zwolle Actief, een organisatie die dak- en thuislozen helpt op weg naar een betere dagbesteding en betere toekomst.

Het afgelopen jaar kreeg de organisatie 152 aanmeldingen van dak- en thuislozen. Ruim honderd zijn geholpen aan een goede dagbesteding of leer/werkplek. De anderen konden niet geholpen worden. Het gaat om een moeilijk bereikbare groep waarmee de professionele hulpverlening nauwelijks contact krijgt.

Lotgenoten helpen

Met name voor die groep kan de Recovery School een uitkomst zijn. Een 'herstel' school met een lage drempel waar ervaringsdeskundigen lotgenoten helpen bij het omgaan met tegenslag en het ontwikkelen van persoonlijke groei.

Eén van de zes begeleiders is de 20-jarige Luthmar Offermans uit Zwolle. Hij belandde vorig jaar door privé-omstandigheden vier maanden in De Herberg, de opvang voor dak- en thuislozen in Zwolle.

Schaamte

Volgens Offermans helpt het dak- en thuislozen om met ervaringsdeskundigen te praten en actief bezig te blijven. Hij wil zijn eigen ervaring als dakloze inzetten om lotgenoten te laten zien dat het ook anders kan. Hij is van mening dat de ervaringsdeskundigen mensen met psychische problemen soms beter kunnen bereiken dan de professionele hulpverleners.

"Toen ik in De Herberg zat, heb ik er met niemand over gepraat omdat ik me er ook voor schaamde. Ik voelde me erg eenzaam. Je kijkt ook op tegen de hulpverleners. Nu weet ik dat dat niet nodig is en dat je er ook best met je vrienden en anderen over kunt praten."

Zijn eigen ervaring wil hij gebruiken om anderen te bereiken en te leren dat je niet te snel moet opgeven. "Een van mijn favoriete uitspraken is: 'Ik heb niemand nodig die me red. Ik heb iemand nodig die mijn hand vasthoudt, terwijl ik mijzelf probeer te redden.' Uiteindelijk moeten we het allemaal zelf doen, maar ik wil er wel voor anderen zijn om ze te helpen."