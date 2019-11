Klooster Nieuw Sion bij Deventer wil 250 zonnepanelen plaatsen: "Je stookt je te pletter hier"

Met een bebouwde oppervlakte van 7500 vierkante meter heeft klooster Nieuw Sion een energierekening van ongeveer 40.000 euro per jaar. Door isoleren en het zelf opwekken van energie wil het klooster CO2 neutraal worden. "Maar daarvoor hebben we wel de hulp van sponsors nodig", zegt directeur Peter Dullaert.

De kloosterleiding wil nog voor het einde van de aanstaande winter een flinke slag slaan als het gaat om duurzaamheid. De doelstelling is om voor 1 februari 2020 250 zonnepanelen gesponsord te krijgen. Peter Dullaert: "Die kosten 250 euro per stuk. Een koor of een groep zou een zonnepaneel kunnen bekostigen. Of een individu natuurlijk, als je dat kunt betalen."

Molensteen

"De energierekening is nu nog een molensteen om onze nek", zegt Dullaert, die ook aangeeft dat de verduurzaming inmiddels in gang is gezet. "We hebben het gastenverblijf bijvoorbeeld helemaal geïsoleerd. Toen de monniken hier nog waren, hadden ze een energierekening van 60.000 euro per jaar. Dat is inmiddels 20.000 euro per jaar minder. Maar we willen uiteindelijk zelfvoorzienend worden. Ook met behulp van warmtepompen en eventueel biomassa. Dat is goed voor het klooster en goed voor het milieu."

De 250 geplande zonnepanelen worden overigens niet op de daken van het rijksmonumentale klooster geplaatst. Ze komen op de daken van een kapschuur en een boerderij op het kloostercomplex en uit het zicht. "Daar hebben we goed over nagedacht", aldus Dullaert.

Voor wie het klooster wil helpen op weg naar volledige duurzaamheid, de actie is hier te ondersteunen.