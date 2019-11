AOb: "Geen structureel geld, betekent structureel staken"

'Structureel' is het codewoord voor de volgende staking in het onderwijs. Vandaag kondigde de Algemene Onderwijsbond (AOb) aan om eind januari twee dagen te gaan staken en de scholen te sluiten. De bond eist structurele investeringen in het onderwijs.

Begin november gingen scholen al één dag dicht, maar zonder toezeggingen van onderwijsminister Slob. Voorafgaand aan die staking werd al wel eenmalig 460 miljoen euro toegezegd.

"De actie van 6 november had structureel geld moeten opleveren, dus zijn wij genoodzaakt om door te gaan met staken. Geen structureel geld, betekent structureel staken", is de mening van Nicole ter Harmsel, leerkracht in Almelo en betrokken bij de AOb.

Twee dagen

De nieuwe stakingsplannen van de AOb betekenen concreet dat scholen in basis- en voortgezet onderwijs op donderdag 30 en vrijdag 31 januari dicht gaan. Dus zullen veel ouders die dagen creatief moeten zijn om onderdak voor de kinderen te vinden.

"Ik begrijp dat het vervelend is dat er oppas geregeld moet worden, maar het is ook heel vervelend dat leerlingen niet het kwalitatief goede onderwijs krijgen wat ze verdienen. Dat is waar we het voor doen", is de uitleg van de AOb.

Verkiezingen 2021

Ter Harmsel zegt dat het niet bij deze staking zal blijven. "Ook gaan we ludieke acties houden naast de stakingen." Wat deze acties zullen zijn, is niet bekend.

De nieuwe acties worden ook gehouden met het oog op de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. "Tot die verkiezingen willen we zichtbaar blijven en hopen dat er structureel geld vrij gaat komen", besluit Ter Harmsel.