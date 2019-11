Milano (7) werd door onbekende man in het water gegooid: "Hij heeft er een flinke tik aan overgehouden"

Een bizar incident in de binnenstad van Almelo. Een volslagen onbekende man slingert zonder enige aanleiding de zevenjarige Milano plotseling in het water. Zijn stiefmoeder springt hem achterna om de jongen van de verdrinkingsdood te redden. Milano is nog compleet van slag. "Hij heeft erg slecht geslapen", blikt stiefmoeder Jolien terug op het merkwaardige avontuur.

Het was een gezellig dagje shoppen in de Almelose binnenstad. De hernieuwde binnenstad trok de aandacht van het jongetje met een lichte verstandelijke beperking, met name het water dat terug is op het Marktplein. "Milano wilde erg graag kijken, omdat hij het resultaat nog niet had gezien." Dus besluiten ze er samen met vader Jeffrey een kijkje te nemen.

Vreemde mengt zich in gesprek

Op de koude zondag stelt Milano, die zijn net gekochte kleding al draagt, zich af of het water koud is. "We hadden het over het water. Ik zei hem dat het water koud was", vertelt Jolien. Op dat moment komt een onbekende man naast het jochie staan. Hij mengt zich ongevraagd in het gesprek. "'Nee, hoor. Dat water is niet koud. Je kunt er lekker drijven', zei hij", aldus stiefmoeder Jolien.

Je kunt er lekker drijven Man die Milan in het water gooide

De man heeft de woorden nog niet uitgesproken, of hij slingert Milano het water in. Omdat het jochie niet kan zwemmen, bedenkt Jolien zich geen moment en duikt achter haar stiefkind aan om hem uit het water te redden. Intussen probeert de vader de dader een lesje te leren, maar tijdens de worsteling vallen ook zij van de waterkant naar beneden.

Omstanders helpen de drenkelingen op de kant, agenten die ook op het plein waren rekenen de man in. "Die kerel keek glazig uit zijn ogen. Hij keek dwars door je heen", beschrijft Jolien. "Wie doet nou zoiets? En vooral: waarom?"

'Flinke tik'

Milano kan de gebeurtenis moeilijk verkroppen. "Die jongen heeft al een achterstand, dan is dit een flinke tik voor hem. Hij heeft gisteren een agressieaanval gehad, slecht geslapen en een angstaanval gehad."

Ook Jolien en Jeffrey is het incident niet in de koude kleren gaan zitten. "Ik heb niet kunnen slapen. Van boosheid, frustratie, adrenaline. Onze kleren zijn nat en stinken en de telefoons liggen te drogen, maar daar heb ik schijt aan. Ik moest Milano helpen."

Stroom aan getuigen

Aanvankelijk meldde zich één getuige, maar nadat de politie het bizarre verhaal op Facebook deelde, hebben meer dan twintig getuigen zich gemeld. "En er zijn bewakingsbeelden waarop het te zien is", voegt Jolien eraan toe.

De 37-jarige verdachte zit nog vast.