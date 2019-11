Stikstof of niet, er moet een (nood)oplossing komen om de N35 zo snel mogelijk te verbreden

Tijdens het MIRT-overleg in Den Haag is maandag duidelijk gesproken over de N35. Bijna alle fracties benoemden met nadruk dat er wat gebeuren moet. Meerdere moties hebben de minister opgeroepen om snel met een marsroute te komen, knopen door te hakken en geld te regelen. Ben jij het hiermee eens?

Vorige week schreef de minister in een brief aan de Tweede Kamer dat de aanpak van de weg één tot drie jaar vertraging oploopt door de stikstofcrisis. Wethouder Wout Wagenmans van Raalte was daar niet over te spreken. "Dit is heel triest. Het is gewoon een rampsituatie op de N35. Er staan levens op het spel."

Het is nog niet duidelijk wanneer er concrete stappen worden gezet en hoe lang die gaan duren. "Er moet nog een keer een verkeerskundig onderzoek worden gehouden. Er zijn al zoveel onderzoeken geweest, maar oké. Men zoekt toch wel een beetje tijd om met elkaar te proberen tot een akkoord te komen."

Wat vind jij? Moet er haast worden gemaakt bij de verbreding van de N35? Of mag dit niet ten koste gaan van andere bouwprojecten in Overijssel? Stem, en laat je mening in een reactie achter.