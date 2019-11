Start herinrichting voormalig Olasfa-terrein Olst waarschijnlijk begin volgend jaar

Het burgerinitiatief 'Olst mooier aan de IJssel', op het voormalige Olasfa-terrein, gaat op korte termijn van start. Grietje Begeman en Wilfred Vruggink zijn vanuit Plaatselijk Belang Olst al jaren bezig met het project. De gemeente laat weten dat het misschien niet lukt om deze week al te beginnen, maar wel in december of januari.

Afgelopen januari kwam na dertien jaar een einde aan de sanering van het zwaar vervuilde terrein van de voormalige asfalt-fabriek. Dat heeft de provincie zo'n dertig miljoen euro gekost.



Plaatselijk Belang Olst had in 2013 al het plan om het gebied een flinke opknapbeurt te geven. Na jaren van praten en vergaderen, lijkt er nu schot in de zaak te zitten. Plaatselijk Belang Olst was vanaf het begin betrokken bij het burgerinitiatief, samen met de gemeente Olst-Wijhe en de provincie Overijssel.

Belangen en obstakels

Het plan kende nogal wat verschillende belangen en wensen. Zo moet er rekening worden gehouden met hoog water en veiligheid en Rijkswaterstaat, horecaondernemers, provincie, gemeente, het farmaceutisch bedrijf Abbott en de inwoners van Olst hebben allemaal een mening en wensen die ze graag gerealiseerd zien.

Het plan wordt in fases uitgevoerd. Een eerste stap heeft Plaatselijk Belang Olst al eerder gerealiseerd. Achter de dijk, bij de N337, is samen met omwonenden een parkje aangelegd met een aantrekkelijke en veilige wandelroute van de dijkopgang aan de Veerweg naar de kern van het dorp. Die route sluit straks aan op de nieuwe (fiets)veilige oversteek op de N337, die voor 2021 gepland staat.

De toegang tot de parkeerplaats van farmaceutisch bedrijf Abbott zal medio 2022 aan de noordzijde van Olst, bij de nog aan te leggen rotonde bij De Meente, komen. De oude parkeerplaats aan de Veerweg kan dan plaats maken voor het recreatiegebied aan de IJssel.

Wandelpaden

Later staan er ook wandelpaden langs de IJssel in noordelijke en zuidelijke richting gepland. Grote wens is om het pad in noordelijke richting door te laten lopen tot aan het Infocentrum in Den Nul. "Maar daarvoor moet er eerst overleg gevoerd worden met Staatsbosbeheer, die een deel van dit terrein beheert", aldus Vruggink.

Vruggink zelf verwacht dat in de week van 6 januari de eerste schop de grond ingaat.