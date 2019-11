Tweede Kamer en minister benadrukken belang aanpak N35, wethouder Raalte tevreden

Vorige week schreef de minister in een brief aan de Tweede Kamer dat de aanpak van de weg één tot drie jaar vertraging oploopt door de stikstofcrisis. Wagenmans was daarover niet te spreken. "Dit is heel triest. Het is gewoon een rampsituatie op de N35. Er staan levens op het spel."

'Knopen doorhakken'

Behalve de fracties gaf ook de minister aan dat er nu een keer knopen doorgehakt moeten worden. "En dat stemt mij positief", zegt Wagenmans. Wanneer er geld komt of wanneer de eerste schop de grond in gaat, is nog niet te zeggen.

"Dat heeft ook met de onderhandelingen te maken", aldus Wagenmans. "Er moet nog een keer een verkeerskundig onderzoek worden gehouden. Er zijn al zoveel onderzoeken geweest, maar oké. Men zoekt toch wel een beetje tijd om met elkaar te proberen tot een akkoord te komen."

Gedeputeerde heeft goed werk verricht

De Raalter wethouder had nog positieve woorden voor gedeputeerde Boerman. "Ik moet zeggen dat de gedeputeerde veel en goed werk heeft verricht. Er zijn duidelijke stappen gezet en daar ben ik positief over."

De provincie heeft aangegeven 120 miljoen euro te willen bijdragen. "Die cofinanciering is heel erg belangrijk. Dat heb je ook gezien bij de aanpak van het traject Nijverdal naar Wierden en Wijthmen naar Zwolle, daar heeft de provincie ook aan bijgedragen. De provincie wil echt wel. Maar je hebt wel het Rijk nodig, omdat het een Rijksweg is. En daar zitten de knelpunten."

