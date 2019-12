"Stop met kunstmest om stikstofprobleem op te lossen"

Het regent en de wind laat de oranje gekleurde bladen ritselen. "Die bladeren, die zijn zo belangrijk voor het bodemleven. Wormen slepen ze mee de grond in en voedingsstoffen die in de bladeren zitten, komen zo wel tot drie meter diep in de bodem." Siepman weet veel van het bodemleven, maar lang niet alles. "Die wereld is zo complex. Maar ik weet genoeg om er lezingen over te kunnen geven.

Kunstmest

"Kunstmest is funest voor het bodemleven. Omdat de beschikbare hoeveelheid stikstof of fosfaten verdubbeld wordt en daarmee raakt de symbiose tussen bomen en schimmels uit balans. Het werkt als volgt. Schimmels krijgen koolstof van de boom. De boom krijgt daarvoor in ruil voedingsstoffen en een betere toegang tot water, via de schimmels."

"Maar als een boom heel eenvoudig stikstof krijgt, waardoor hij heel snel groeit, maar ondertussen weinig voedingsstoffen opneemt en de schimmels geen koolstof geeft, gaat de schimmel parasiteren op de boom. De boom wordt zwak en sterft. Zo gaat de symbiose kapot."

In de video laat Siepman zien hoe het werkt. Onder de video gaat de tekst verder.

Bodemleven

"In één theelepeltje bosgrond kunnen wel een miljard bacteriën leven en kilometers schimmeldraden zitten." De schimmels en de wormen zorgen ervoor dat de bodem verandert in een vruchtbare spons. "Veel mensen denken dat schimmels altijd slecht voor je zijn, maar dat is natuurlijk niet zo. Ze zijn juist essentieel voor al het leven op aarde. Elke boom of plant leeft in symbiose met een schimmel en een insect."

Stop met kunstmest

Volgens Siepman is het afschaffen van kunstmest de oplossing om het stikstofprobleem voor een groot deel te tackelen. "We moeten de bodem weer gewoon voeden met wat de natuur zelf heeft bedacht. Dus laat blaadjes en hout liggen en de bodem lost het zelf op."

In onze eerdere berichtgeving kunt u zien dat de provincie Overijssel bodemlessen voor boeren aanbiedt. Wilt u meepraten over de natuur, het boerenleven of over duurzaamheid? Word dan lid van Groen Overijssel.