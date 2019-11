Steeds meer gemeenten kiezen voor eigen PFAS-norm

Momenteel wordt er een aangescherpte PFAS-norm in Nederland gehanteerd van 0,1. Dit houdt in dat in één kilo grond maximaal 0,1 microgram PFAS mag zitten. PFAS is een verzamelnaam voor duizenden chemische stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.

Uit bodemonderzoek van de Omgevingsdienst IJsselland is gebleken dat er al 0,7 microgram PFAS in één kilo grond zit in de regio IJsselland. Deze 0,7 is ook de norm die de gemeenten gaan hanteren. "Als je onder 0,7 microgram blijft, vervuil je de grond ook niet. Dat zit er immers al in", was uitleg van de gemeente Hardenberg eerder.

Nog niet alle gemeenten in de regio IJsselland hebben een besluit over de PFAS-norm genomen. Dalfsen, Kampen, Ommen, Staphorst, Steenwijkerland en Zwolle gaan dat op korte termijn ook doen.

Nieuwe norm



Met het invoeren van de limiet op 0,7, lopen de gemeenten voor op landelijk beleid. Op 1 december komt de regering met een landelijke PFAS-norm, gebaseerd op onderzoek van het RIVM.