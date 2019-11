Wie moet de ruim zestig mille betalen voor het opruimen van het purhuis Vriezenveen?

Het is inmiddels een jarenlang slepende affaire rond het purhuis in Vriezenveen. Vandaag staat het gezin Keijzer tegenover de gemeente Twenterand voor de rechter. De bult bouwpuin, de restanten van het gesloopte purhuis, zijn in juli 2018 door de gemeente afgevoerd. De familie kon geen afvalverwerker bereid vinden om het puin af te voeren omdat de grote hoop stenen wordt gezien als chemisch afval.

Omdat de GGD Twente het onwenselijk vindt dat het puin nog langer blijft liggen, liet de gemeente Twenterand het alsnog afvoeren. Kosten 61.772 euro. Het gemeentebestuur vindt dat de familie die verwijderingskosten moet betalen. Maar de familie heeft nooit opdracht gegeven.

Beide partijen zullen vandaag aan de bestuursrechter moeten uitleggen waarom zij vinden dat de andere partij de kosten moet dragen. De gemeente heeft voor deze zaak een advocaat in de armen genomen, Keijzer heeft een snelstudie bestuursrecht gedaan en doet het zonder juridische bijstand. De hele affaire heeft de familie al enorm veel geld gekost.

Het bouwpuin wordt gezien als chemisch afval en aan de verwerking daarvan zijn hoge kosten verbonden (Foto: RTV Oost)

Begint al in 2013

Die affaire begint al in januari 2013, als Rick Keijzer een gespecialiseerde aannemer inhuurt om de kruipruimte, de spouwmuren en het dak van zijn woning in Vriezenveen te isoleren. De aannemer brengt een dikke laag purschuim aan in huis maar tijdens dat proces gaat er iets fout.

Eerst is niet duidelijk waarom het hele gezin plotseling zo ziek is. Vader Rick, moeder Fredrike en hun drie kinderen hebben allerlei gezondheidsklachten waar de beste artsen geen antwoord op hebben. Intussen blijkt er iets mis met de woning want de buitenmuren zetten uit en het pand begint te scheuren.

De aannemer erkent de gemaakte fouten maar raakt in conflict met zijn verzekeringsmaatschappij. Die wil de schade niet vergoeden en beroept zich op de kleine lettertjes in de verzekeringspolis. De gezondheidsklachten van het gezin zijn dan nog niet aan het isolatiewerk gerelateerd.

Halsoverkop

Het is inmiddels bijna drie jaar na de isolatiewerkzaamheden in huis, november 2015. Als de familie Keijzer een weekje van huis is, knappen alle gezinsleden zienderogen op. Maar bij terugkomst in de woning slaat de ellende direct weer toe. Dat is voor Rick en Fredrike het signaal dat er iets goed fout zit. Ze verlaten de woning halsoverkop en trekken in bij opa en oma.

Sindsdien zit het gezin Keijzer in de ellende. Want de gezondheidsklachten worden niet toegeschreven aan de isolatiewerkzaamheden. Wel blijkt dat het hele gezin hypergevoelig is voor de chemische bestanddelen van purschuim. Wonen in hun eigen huis is daarom geen optie meer. Het purschuim verwijderen is onmogelijk en het gezin staat er alleen voor.

Broer Leon Keijzer kan het leed niet langer aan zien en start stichting 'de Grote uitdaging'. Hij wil via sponsoring en crowdfunding geld bij elkaar brengen om een nieuw huis te kunnen bouwen.

Vrienden van Keijzer helpen te huis te ontmantelen (Foto: RTV Oost)

Ook vrienden ziek

Begin juli 2018 gaat het huis tegen de vlakte en vrienden van het gezin helpen om het puin en het purschuim van elkaar te scheiden. Als na een paar dagen ook onder de vriendengroep de eerste gezondheidsklachten optreden, stoppen ze acuut met het schoonmaakwerk.

Maar dan blijkt dat er niemand is die het bouwpuin wil afvoeren. Keijzer belt met zeven afvalverwerkers maar allemaal beschouwen ze het puin als chemisch afval.

Intussen komen bij de gemeente Twenterand steeds meer klachten binnen. Omwonenden hebben last van de gassen die nog steeds uit het puin komen. Ook bij de GGD Twente wordt geklaagd. Die erkent niet dat de klachten veroorzaakt zijn door het purschuim maar adviseert de gemeente wel om de boel spoedig te laten opruimen.

De gemeente Twenterand schakelt sloopbedrijf Hein Heun in en stelt het gezin Keijzer verantwoordelijk voor de kosten van ruim 68.000 euro. Maar het gezin kan en wil die kosten niet betalen.

Het is inmiddels anderhalf jaar later. Rick Keijzer woont nog steeds met zijn gezin in bij zijn ouders. Ondanks bemiddeling komen de gemeente en het gezin niet tot elkaar. De vordering van 61.772 euro staat nog steeds open. Het is nu aan de rechter om de impasse te doorbreken.