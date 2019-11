Online noaberschap: wie wil duo-fietsen met Jan?

"Wie wil af en toe met mijn vader Jan in en om Raalte op een (elektrische) duofiets een rondje maken?" Deze oproep deed Hans Lenderink gisteren op Facebook. Zijn bericht is al ruim tweehonderd keer gedeeld.

De vader van Hans woont sinds kort in een zorginstelling. Hij heeft de laatste jaren flink gedokterd. Door suikerziekte verloor hij zijn been en nu laat zijn brein hem in de steek. Dat alles zorgt ervoor dat hij niet meer zelf op pad kan.

Dat vindt zijn zoon moeilijk om te zien. "Mijn vader is altijd boer geweest. Hij is gewend om veel vrijheid te hebben en houdt niet van binnen zitten. Vroeger fietste hij twintig kilometer om boodschappen te doen in Deventer", vertelt Hans. Dat deed zijn vader alleen maar, omdat hij zo graag buiten is.

Nadat Jan zijn been verloor, kreeg hij na een lange revalidatie een scootmobiel. Zo kon hij toch nog naar buiten. "Maar nu zijn brein hem in de steek laat, is dat niet meer verstandig", vertelt Hans. En daar is vader Jan niet blij mee. Iedere keer als zijn zoon hem bezoekt in de zorginstelling geven de verpleegkundigen aan dat zijn vader graag vaker naar buiten wil.

Hans en zijn kleine familie zorgen zoveel mogelijk voor hun vader. Maar het zou dus ideaal zijn als er een groepje vrijwilligers zou zijn, dat af en toe wil fietsen met zijn vader. Daarom deed hij de oproep. Dat loopt al behoorlijk, vertelt Hans. "Gisteravond had ik al zes reacties binnen."