Faillissement transporteur Dennis D. veroorzaakt door claim pensioenfonds

Het persoonlijke faillissement van de Nieuwleusense transporteur Dennis D. is onder meer veroorzaakt doordat het pensioenfonds een schadeclaim van drie ton persoonlijk op hem heeft verhaald. Dit is nog los van een schuld die D. bij de fiscus heeft. Dennis D. en zijn echtgenote kwamen vorige week nog in het nieuws, omdat zij tot vier jaar cel werden veroordeeld voor de mishandeling van een gerechtsdeurwaarder.

De slepende affaire rond Dennis D. kwam aan het rollen toen hij in de zomer van vorig jaar zijn bedrijf wilde opdoeken en hij zijn chauffeurs in een simpel A4'tje te verstaan had gegeven dat ze naar een andere baan moesten uitkijken. Nadat aan het licht was gekomen dat D. geen pensioenen had afgedragen, spande het pensioenfonds een reeks rechtszaken tegen hem aan.

D. werd uiteindelijk veroordeeld om het pensioenfonds ruim drie ton te betalen. In de nasleep hiervan werd eerder deze zomer een deurwaarder door Dennis D. en echtgenote Sophie B. anderhalf uur lang gegijzeld en tientallen malen met een metalen buis geslagen. Nadat het echtpaar poging tot doodslag ten laste was gelegd, deed rechtbank vorige week uitspraak in deze zaak.

Reeks procedures

Los van het strafproces lopen er echter ook nog meerdere civiele procedures. In één van die zaken moet Dennis D. op last van de rechter ruim drie ton aan het pensioenfonds moet betalen.

Omdat het pensioenfonds deze claim vervolgens persoonlijk op Dennis D. had verhaald, zag die geen andere uitweg dan zijn persoonlijke faillissement aan te vragen. De rechtbank Zwolle sprak het bankroet vorige week uit.

Huis van bewaring

Curator Sybe de Vries heeft intussen Dennis D. gesproken in het huis van bewaring, waar hij vast zit voor de mishandeling van de gerechtsdeurwaarder. Volgens De Vries is de schuldenlast opgebouwd uit de fiscale schuld en de drie ton van het pensioenfonds.

De curator zegt overigens geen idee te hebben van de hoogte van de fiscale schuld. Met het oog op preferente schuldeisers is bij betaling eerst de fiscus aan de beurt. Afhankelijk daarvan moet blijken of het pensioenfonds nog aanspraak kan maken op de ruim drie ton of een deel daarvan.

Overwaarde woning

Onduidelijk is nog in hoeverre de schulden kunnen worden betaald van een eventuele overwaarde van de privéwoning van Dennis D. Volgens de curator is het sowieso nog onduidelijk of er überhaupt sprake is van overwaarde. "Het huis moet nog worden getaxeerd."

Volgens de bewindvoerder is er geen sprake van auto's of andere waardevolle goederen, waarvan de schulden kunnen worden betaald. "Ik heb geen verdere activa aangetroffen."

Overigens leiden de bedrijven van Dennis D. al maandenlang een slapend bestaan. Mocht daarvoor faillissement worden aangevraagd dan ligt het volgens De Vries "voor de hand", daar hij ook in die zaak zal optreden als curator.