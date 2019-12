75 jaar later vloeien nog steeds tranen om bombardement op Zwolse wijk Bollebieste

Bij het bombardement komen niet alleen Fientje en Marie om, er vallen nog drie burgerslachtoffers. Zelf raakten Marie en Gerard met nog een gezinslid bedolven onder het puin van de ingestorte woning. Zij worden door buren gered.

Scherp op het netvlies

De impact van de traumatische gebeurtenis op het Zwolse gezin Van Vilsteren, een gezin met vader, moeder en acht kinderen, is immens groot. Niet alleen verliezen ze een dierbare zus en dochter, ook zijn ze in één klap alles kwijt. De gezinswoning wordt bij het geallieerde bombardement, dat waarschijnlijk bedoeld was voor de Zwolse gasfabriek, volledig verwoest. Ook twintig andere huizen in de wijk liggen in puin. Er zijn tientallen gewonden.

Ruim 75 jaar na dato hebben broer Gerard en zus Marietje van Vilsteren de herinnering aan die verschrikkelijke dag aan het einde van de oorlog nog altijd scherp op het netvlies staan. Met tranen in de ogen vertellen ze het verhaal dat hen op die koude decemberdag in 1944 is overkomen.

Op 15 december 2019 om 12.31 uur is het 75 jaar geleden dat het bombardement op De Bollebieste in Dieze West heeft plaatsgevonden. Voor de vijf slachtoffers wordt op die dag op het Sint Josephplein, midden in de wijk De Bollebieste, een monument onthult.