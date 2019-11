Nieuwe vertrektijden trein Zwolle - Kampen na opening station Stadshagen

De trein tussen Zwolle en Kampen vertrekt vanaf 15 december eerder, omdat station Zwolle Stadshagen vanaf dan opgenomen is in de nieuwe dienstregeling. Dat blijkt uit de nieuwe dienstregelingen voor trein- en busverkeer die vandaag bekendgemaakt zijn.

In vergelijking met de huidige dienstregeling vertrekt de trein vanuit Zwolle twee minuten eerder. Het zijn dezelfde tijden die tijdens de proef in juni dit jaar werden gehanteerd. De trein stopt in dus Stadshagen, om zeven minuten later in Kampen aan te komen. Op de terugreis zal de trein één minuut later dan nu het geval is in Zwolle arriveren.

Buslijn Deltion College

Ook rijdt er vanaf 15 december vanaf station Zwolle Stadshagen in de ochtendspits een buslijn naar het Deltion College. Nu moeten reizigers nog via station Zwolle en buslijn 9 reizen, maar met de nieuwe lijn 10 zijn deze reizigers tien minuten sneller op bestemming. Op maandag 16 december is er, om te vieren dat na twee jaar eindelijk op station Stadshagen wordt gestopt, een speciale reizigersactie.

Station Zwolle Stadshagen zou oorspronkelijk eind 2017 worden opgenomen in de dienstregeling, maar kon niet gebruikt worden vanwege problemen met de ondergrond.

Extra treinen tussen Hengelo en Bielefeld

Ook op andere trajecten in Overijssel zijn er wijzigingen. Zo gaat er een extra late en extra vroege trein rijden tussen Hengelo en Bielefeld en is er een nieuwe buslijn tussen Denekamp en Almelo.