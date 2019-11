Pol van Boekel fluit Twente tegen Ajax, Kuipers weer actief in Champions League

Pol van Boekel heeft zondag de leiding over het duel tussen FC Twente en koploper Ajax in De Grolsch Veste. Het lunchduel begint die middag om 12.15 uur.

PEC Zwolle gaat die dag om 16.45 uur op bezoek bij Feyenoord en Allard Lindhout is de leidsman in De Kuip. Heracles Almelo speelt op zaterdagavond in eigen huis tegen ADO Den Haag. Jeroen Manschot fluit om 20.45 uur voor het begin op Erve Asito. Dit is het volledige schema in de eredivisie.

Nijhuis fluit Go Ahead

In de Keuken Kampioen Divisie is Bas Nijhuis zondag de arbiter bij de wedstrijd tussen De Graafschap en Go Ahead Eagles. Bekijk hier het volledige schema in de 1e divisie.

Kuipers weer in CL

Björn Kuipers uit Oldenzaal heeft een wedstrijd toegewezen gekregen in de Champions League. Vanavond fluit hij het duel tussen Rode Ster Belgrado en Bayern München.