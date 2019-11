Proef met lelieteelt in waterwingebied Ommen: 'Vechten tegen imago van vroeger'

Ze zien het als een mooie kans: drinkwaterproducent Vitens en de bollentelers willen bij wijze van proef lelieteelt toestaan in twee waterwingebieden in de gemeente Ommen. Als de gemeenteraad instemt wordt er de komende vijf jaar bollenteelt toegestaan.

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen roept emoties op, die discussie wordt ook in Ommen gevoerd. Tegenstanders zijn bang dat er uitspoeling ontstaat en dat de middelen in het grondwater en misschien wel drinkwater terecht komen.

Veilig

Vitens-woordvoerder Gerben Korten begrijpt de emoties, maar zegt dat het volkomen veilig is. "In verschillende gemeenten is lelieteelt toegestaan in waterwingebieden. De controle is groot, de innovatie in de landbouw en bollenteelt ook. Er zijn beschermingsmiddelen die wij liever niet gebruikt zien, daar zijn afspraken over gemaakt. Het is volkomen veilig."

Imago

Sjaak Huetink van Huetink Lelies in Lemelerveld weet dat er mensen zijn in Ommen die de proef liever niet zien gebeuren.

"Wij vechten elke dag tegen het imago van vroeger. De sector is sterk aan het 'vergroenen', denk aan Afrikaantjes die worden geplant tegen de aaltjes en de middelen met knoflookextract die wij spuiten. Ook gebruiken wij veel minder middelen door precisielandbouw. En er is een grotere kennis van de bodem. Door openheid en uitleg te geven hoop ik dat mensen dat inzien."

In de lelieteelt worden gewasbeschermingsmiddelen gebruikt die ook in de overige landbouw worden gebruikt. Er is niet specifiek iets voor lelies, aldus Sjaak. "Als ik op deze percelen aardappelen of uien zou willen verbouwen, dan mag dat wel. Dat is dan wel een beetje krom."

De grond in de regio is geschikt voor de bollentelers. Daarom hopen zij dat de gemeenteraad meegaat in de proef.