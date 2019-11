Voormalig doelman FC Twente en Go Ahead Eagles Henny Ardesch plotseling overleden

Voormalig doelman Henny Ardesch is vanochtend op 76-jarige leeftijd onverwacht overleden. Ardesch keepte in de jaren '60 en '70 voor Sportclub Enschede, FC Twente, ADO, FC Den Haag, Go Ahead Eagles en VVV.

Na zijn actieve voetballoopbaan was Ardesch onder meer verslaggever voor Radio Oost en was hij ook maatschappelijk erg betrokken in Enschede. Zo was hij raadslid in de gemeente en was hij een voorvechter voor een vitaal en sportief leven bij ouderen. Bij FC Twente was hij actief als keeperstrainer en teammanager van FC Twente Vrouwen en verzorgde hij met veel enthousiasme de rondleidingen in De Grolsch Veste. Ardesch was eveneens de schoonvader van oud-international Sander Westerveld.

Loopbaan

Ardesch maakte als doelman in 1965 de overstap mee van Sportclub Enschede naar de nieuwe club FC Twente. Al snel verhuisde hij naar ADO waar hij tweede keeper was achter de legendarische Ton Thie. In 1971 zag hij een transfer naar Atletico Madrid afketsen, omdat in Spanje grenzen voor buitenlandse voetballers dichtbleven. Na zijn terugkeer bij FC Twente was hij vooral tweede doelman achter Piet Schijvers. Toch kwam hij in het seizoen dat de club uit Enschede de UEFA-Cup finale haalde nog tot meerdere optredens in dit Europese jaar.

'Joviale man'

Dink Binnendijk had als chef sport Ardesch onder zijn hoede in de jaren tachtig. "We stuurden Henny altijd naar de wedstrijd van de week. Een hele joviale man, er kwam echt iemand binnen. We plaagden hem altijd dat hij meer dan 250 keer als keeper op de bank zat. Dat kon hij wel hebben."

Binnendijk werkte later bij diverse regionale omroepen en is tegenwoordig werkzaam bij RTV Drenthe. Vanuit die hoedanigheid was hij in oktober nog bij FC Twente - FC Emmen (4-1). ,,Ik zag Henny daar ineens lopen nadat we elkaar 20, 25 jaar niet hadden gezien. Dat was waanzinnig. Hij zei nog: 'Dink', doe je nummer. Dan kom ik binnenkort een keer bij je langs in Assen. Heel bizar dat hij er niet meer is. Ik ben geschokt."

Onverwachts

Het overlijden van Ardesch komt vandaag volslagen onverwachts. Binnen de gemeenschap in Enschede, in de voetbalwereld en in het bijzonder op de burelen in De Grolsch Veste bij FC Twente.