FNV laat werknemers sociale werkplek Enschede niet langer in de kou staan

FNV zet de tent op in Enschede (Foto: RTV Oost / Oene Loonstra)

FNV vindt dat het niet langer zo kan: werknemers van de sociale en beschutte werkplek DCW Enschede die in weer en wind op hun bus staan te wachten. Daarom zet de bond deze ochtend een verwarmde tent op, zodat de werknemers warm en droog op de bus kunnen wachten.

DCW Enschede biedt werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zij kunnen vaak niet terecht in een regulier bedrijf. De werknemers hebben bijvoorbeeld een mentale of fysieke beperking. In totaal werken er 500 mensen bij de sociale werkplaats.

Wachtruimte

De medewerkers maken veel gebruik van de bus om naar het werk te komen of om vanaf de werkplaats naar externe vestigingen te reizen. Op dit moment moeten ze nog in weer en wind wachten op de bus, maar de FNV wil dat DCW Enschede een wachtruimte maakt.

"Vorig jaar heb ik al aangekaart dat deze situatie niet houdbaar is. De directrice zou erover nadenken, maar we zijn inmiddels meer dan een jaar verder en iedereen staat nog steeds in de kou. Ga eens fatsoenlijk met deze mensen om", vertelt Frank Veldhuis van FNV.

Rookhok

Volgens Veldhuis zou de werkplaats hebben aangegeven dat werknemers in het rookhok kunnen wachten op hun bus. "Voor mensen met astma is dat geen pretje. Ook zei DCW dat de medewerkers niet te vroeg moeten komen, zodat ze niet te lang in de kou hoeven te staan. Je kan zo niet met je mensen omgaan."

Veldhuis wil snel tot een oplossing komen. "Ze hebben een meevaller gehad van één miljoen euro. Daar kan je wel een beetje van afknabbelen om een fatsoenlijke wachtplek te maken."